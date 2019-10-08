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بعد أن فاض به الكيل.. غاريث بيل يحسم مصيره مع الريال

بعد أن فاض به الكيل.. غاريث بيل يحسم مصيره مع الريال
http://almnatiq.net/?p=783350
المناطق - وكالات

لم يجمح تألق النجم الويلزي غاريث بيل، رغبته بترك ناديه ريال مدريد، الصيف المقبل، وفقا لصحيفة “أس” المقربة من النادي الملكي. والتي أشارت إلى خلافات بين مدرب الفريق زين الدين زيدان وبيل قد تعجل برحيله عن “الميرنغي”

وذكرت صحيفة “آس” أن أن غاريث بيل “طفح به الكيل” من وضعه في ريال مدريد، خاصة بعد استبعاده “غير المبرر” من مواجهة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

ولم يبرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سبب استبعاد بيل، خاصة وأن الفريق عانى كثيرا خلال اللقاء، وتعادل بصعوبة بنتيجة 2-2، قبل أن يعيد بيل للتشكيلة أمام غرناطة، ويتألق الأخير.

ويأتي الاستبعاد “الصادم” ليعمق مشكلة بيل مع زيدان، خاصة بعد إعلان الأخير رغبته بمغادرة بيل للفريق، الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة إن وكيل أعمال بيل، جوناثان بارنيت يعمل بشكل دؤوب للبحث عن ناد جديد لموكله، بعد انعدام الثقة بين اللاعب والنادي.

وبالرغم من المشاكل التي تحيط بالنجم الويلزي في مدريد، إلا أنه أثبت نجوميته بتألقه في معظم المباريات التي شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع 2 آخرين في 7 مباريات لعبها.

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