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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أهالي المنطقة

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أهالي المنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أهالي المنطقة
http://almnatiq.net/?p=783374
المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في الجلسة الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري مساء اليوم جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه .

واستمع سموه خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما اللـــَّه – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية، وكل ما يسهم في رفعة الوطن ورفاه المواطن.
حضر اللقاء معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدا ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وأصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ ومحافظو المحافظات وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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