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مقتل زعيم القاعدة في منطقة جنوب آسيا في غارة بأفغانستان

مقتل زعيم القاعدة في منطقة جنوب آسيا في غارة بأفغانستان
http://almnatiq.net/?p=783378
المناطق - وكالات

لقي، عاصم عمر، زعيم “تنظيم القاعدة” في شبه الجزيرة الهندية، مصرعه في غارة أمريكية – أفغانية مشتركة في شهر سبتمبر، وفق ما أكد مسؤولون أفغان، اليوم الثلاثاء.

وقتل عاصم عمر الذي عينه الظواهري وتزعم “تنظيم القاعدة” في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه عام 2014، في غارة في 23 سبتمبر على مجمع لطالبان في منطقة موسى قلعة بولاية هلمند الأفغانية.

وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان إن عمر مواطن باكستاني، فيما قالت بعض التقارير إنه ولد في الهند.

وأفادت المديرية في تغريدة على تويتر بأن عمر “قتل مع 6 آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، مضيفة أن عمر كان “ملتحقا” بحركة طالبان.

وأشارت إلى انه من بين أعضاء القاعدة الستة الذين قتلوا في الغارة، رجل يدعى “ريحان” مهمته التواصل مع زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.

وجاءت الغارة في إطار عملية ليل 22-23 سبتمبر قامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي، علما أن السلطات قالت إنها ستحقق في تقارير ذكرت أن 40 مدنيا، بينهم أطفال، قتلوا في ضربة جوية خلال العملية.

ولم يكن عمر معروفا جدا عندما تم اختياره زعيما لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية عام 2014.

وكان مصدر في “حركة طالبان” الأفغانية قد أعلن عام 2014 أن عمر عمل مع حركة طالبان البنجابية، فصيل “حركة طالبان باكستان” في أكثر الأقاليم اكتظاظا، لبضع سنوات قبل أن يلتحق بالقاعدة.

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