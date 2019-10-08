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د. التويجري يكلف الحربي مديرا للمشاركة المجتمعية بصحة الرياض

د. التويجري يكلف الحربي مديرا للمشاركة المجتمعية بصحة الرياض
http://almnatiq.net/?p=783381
المناطق-فلاج الشعيفاني

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرار بتكليف الاستاذ لافي بن فهد الحربي مديرا للمشاركة المجتمعية بصحة الرياض بالاضافة الى عمله مديرا لادارة تجربة المريض لمدة عام اعتبارا من 1441/2/9 .
من جانبه عبر ” الحربي ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به .

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