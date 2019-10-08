مدير تعليم وادي الدواسر يفتتح ملتقى سعادة المعلم

وادي الدواسر - فالح الدوسري

افتتح مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 2 / 1441 ه‍ بمحافظة وادي الدواسر ملتقى (سعادة المعلم) والذي أقيم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم وقد حضر الملتقى ما يزيد على 400 معلم ومعلمة، وقد ضم الملتقى العديد من الأوراق العلمية عن التنمية المهنية، كذلك كان هناك العديد من الورش المصاحبة للملتقى سواءً للبنين أو البنات

كما تضمن الملتقى معرضاً عن تطور التعليم من الكتاتيب حتى بوابة المستقبل، وقد تم افتتاح الملتقى بكلمة مدير التعليم التي احتفى فيها بالمعلمين وتحدث عن مشروع (سعادة المعلم) الذي يشتمل ثلاث محاور رئيسية هي التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال لقاءات واجتماعات ودورات وبرامج مشاريع وأفكار تسهم في تطوير وتنمية المعلم مهنياً.

كما أوضح الدكتور العُمري أن المشروع يعمل على استحداث أفكار خلاقة تؤدي إلى تكريم المعلم وانجازاته من خلال سرد إنجازات المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في المناسبات وكذلك تقديرهم في المجتمع وتبجيلهم واحترام ما يقدمونه من عمل.

كما ذكر أنه سيتم من خلال المشروع تقديم العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات من قبل العديد من القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية مثل البلدية والاحوال المدنية والغرف التجارية وعقد مذكرات تفاهم في سبيل خدمة المعلم والمعلمة والبحث عن أفضل الوسائل حتى تتميز الخدمة التي تقدم له وأيضاً تفعيل دور مراكز المستفيدين الموجودة في إدارة التعليم (بنين وبنات) ووضع خطة متكاملة عن كيف يمكن أن تُقدم خدمات للمعلم لتسهيل جميع إجراءاته لضمان انجازها في أسرع وقت ممكن.

وقد تضمن الملتقى مشاركة لمعلم خبير من قدامى المعلمين في الوادي الأستاذ ناصر الغنام ومشاركة لمعلم جديد وهو المعلم صالح الهويمل (معلم كفيف)، كما قدم الدكتور ماجد الشريدة عميد كلية التربية بوادي الدواسر ورقة عمل عن دور كلية التربية في النمو المهني للمعلمين ثم توالت فقرات الملتقى حيث قام مدير التعليم الدكتور العُمري بتكريم المشاركين والجهات الراعية والداعمة.

من جانب آخر افتتحت الأستاذة أمل الغنام المساعدة للشؤون التعليمية الملتقى الخاص بالقسم النسائي الذي اشتمل على العديد من أوراق العمل عن التنمية المهنية الذاتية للمعلم وعن التجارب ومبادرات من الميدان التعليمي، كما تضمن الملتقى ورشة عمل عن معلم القرن الحادي والعشرين ضم العديد من فئات المجتمع من معلمات، ومشرفات وقائدات مدارس، ووليات أمر وبعض الطالبات الذي تحدثت فيه الدكتورة رفعه مبارك عن مهنية التعليم والمعايير العالمية لاختيار المعلم، كما تضمنت الورشة الحديث عن الاتجاهات العالمية في مجال تدريب المعلم، وقد شاركت الأستاذة هياء الحميدي في الورشة من خلال الحديث عن محور نواتج التعلم وكذلك أفضل الممارسات التدريسية المثلى، وفي نهاية الورشة تم استخلاص توصيات لتطوير العمل التعليمي.

وفي نهاية الملتقى تم تكريم العديد من المعلمات المتميزات من قبل الأستاذة أمل الغنام اللاتي تم اختيارهن بناءً على توصيات من مشرفاتهن.