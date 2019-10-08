احدث الأخبار

مدير تعليم وادي الدواسر يفتتح ملتقى سعادة المعلم
منطقة الرياض
 د. التويجري يكلف الحربي مديرا للمشاركة المجتمعية بصحة الرياض
منطقة الرياض
 مقتل زعيم القاعدة في منطقة جنوب آسيا في غارة بأفغانستان
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أهالي المنطقة
منطقة جازان
 البرلمان التركي يمدد تفويض أردوغان لإطلاق عمليات عسكرية في سوريا والعراق
أبرز المواد
 توفيرا للنفقات.. مجلس النواب الإيطالي يصوت لصالح تقليص عدد المقاعد بالثلث
أبرز المواد
 استعدادات كبيرة لإطلاق منتدى صناعة الترفيه بالرياض
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بمحافظة طبرجل يدرب 24 مواطن على الإسعافات الاولية
منطقة الجوف
 رئيس قسم النشاط الاجتماعي يدشن أولى فعاليات مبادرة بادر للعمل التطوعي بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرعى ملتقى المبادرات التنموية
أبرز المواد
 بعد أن فاض به الكيل.. غاريث بيل يحسم مصيره مع الريال
أبرز المواد
 “الإحصاء”: ارتفاع نسبة المساكن المشغولة بمالكيها من الأسر السعودية إلى 62.08% وانخفاض المستأجرة إلى 35.49%
أبرز المواد
مدير تعليم وادي الدواسر يفتتح ملتقى سعادة المعلم

مدير تعليم وادي الدواسر يفتتح ملتقى سعادة المعلم

منطقة الرياض
د. التويجري يكلف الحربي مديرا للمشاركة المجتمعية بصحة الرياض

د. التويجري يكلف الحربي مديرا للمشاركة المجتمعية بصحة الرياض

منطقة الرياض
مقتل زعيم القاعدة في منطقة جنوب آسيا في غارة بأفغانستان

مقتل زعيم القاعدة في منطقة جنوب آسيا في غارة بأفغانستان

أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أهالي المنطقة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أهالي المنطقة

منطقة جازان

مدير تعليم وادي الدواسر يفتتح ملتقى سعادة المعلم

مدير تعليم وادي الدواسر يفتتح ملتقى سعادة المعلم
http://almnatiq.net/?p=783384
وادي الدواسر - فالح الدوسري

افتتح مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 2 / 1441 ه‍ بمحافظة وادي الدواسر ملتقى (سعادة المعلم) والذي أقيم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم وقد حضر الملتقى ما يزيد على 400 معلم ومعلمة، وقد ضم الملتقى العديد من الأوراق العلمية عن التنمية المهنية، كذلك كان هناك العديد من الورش المصاحبة للملتقى سواءً للبنين أو البنات

كما تضمن الملتقى معرضاً عن تطور التعليم من الكتاتيب حتى بوابة المستقبل، وقد تم افتتاح الملتقى بكلمة مدير التعليم التي احتفى فيها بالمعلمين وتحدث عن مشروع (سعادة المعلم) الذي يشتمل ثلاث محاور رئيسية هي التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال لقاءات واجتماعات ودورات وبرامج مشاريع وأفكار تسهم في تطوير وتنمية المعلم مهنياً.

كما أوضح الدكتور العُمري أن المشروع يعمل على استحداث أفكار خلاقة تؤدي إلى تكريم المعلم وانجازاته من خلال سرد إنجازات المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في المناسبات وكذلك تقديرهم في المجتمع وتبجيلهم واحترام ما يقدمونه من عمل.

كما ذكر أنه سيتم من خلال المشروع تقديم العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات من قبل العديد من القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية مثل البلدية والاحوال المدنية والغرف التجارية وعقد مذكرات تفاهم في سبيل خدمة المعلم والمعلمة والبحث عن أفضل الوسائل حتى تتميز الخدمة التي تقدم له وأيضاً تفعيل دور مراكز المستفيدين الموجودة في إدارة التعليم (بنين وبنات) ووضع خطة متكاملة عن كيف يمكن أن تُقدم خدمات للمعلم لتسهيل جميع إجراءاته لضمان انجازها في أسرع وقت ممكن.

وقد تضمن الملتقى مشاركة لمعلم خبير من قدامى المعلمين في الوادي الأستاذ ناصر الغنام ومشاركة لمعلم جديد وهو المعلم صالح الهويمل (معلم كفيف)، كما قدم الدكتور ماجد الشريدة عميد كلية التربية بوادي الدواسر ورقة عمل عن دور كلية التربية في النمو المهني للمعلمين ثم توالت فقرات الملتقى حيث قام مدير التعليم الدكتور العُمري بتكريم المشاركين والجهات الراعية والداعمة.

من جانب آخر افتتحت الأستاذة أمل الغنام المساعدة للشؤون التعليمية الملتقى الخاص بالقسم النسائي الذي اشتمل على العديد من أوراق العمل عن التنمية المهنية الذاتية للمعلم وعن التجارب ومبادرات من الميدان التعليمي، كما تضمن الملتقى ورشة عمل عن معلم القرن الحادي والعشرين ضم العديد من فئات المجتمع من معلمات، ومشرفات وقائدات مدارس، ووليات أمر وبعض الطالبات الذي تحدثت فيه الدكتورة رفعه مبارك عن مهنية التعليم والمعايير العالمية لاختيار المعلم، كما تضمنت الورشة الحديث عن الاتجاهات العالمية في مجال تدريب المعلم، وقد شاركت الأستاذة هياء الحميدي في الورشة من خلال الحديث عن محور نواتج التعلم وكذلك أفضل الممارسات التدريسية المثلى، وفي نهاية الورشة تم استخلاص توصيات لتطوير العمل التعليمي.

وفي نهاية الملتقى تم تكريم العديد من المعلمات المتميزات من قبل الأستاذة أمل الغنام اللاتي تم اختيارهن بناءً على توصيات من مشرفاتهن.

روابط ذات صلة

د. التويجري يكلف الحربي مديرا للمشاركة المجتمعية بصحة الرياض

د. التويجري يكلف الحربي مديرا للمشاركة المجتمعية بصحة الرياض
العامودي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض مدن المملكة ومحافظاتها

العامودي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض مدن المملكة ومحافظاتها
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفد من مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفد من مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*