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المملكة تستضيف “كأس الدرعية للتنس” ضمن فعاليات “موسم الدرعية” بجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار

المملكة تستضيف “كأس الدرعية للتنس” ضمن فعاليات “موسم الدرعية” بجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار

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المملكة تستضيف “كأس الدرعية للتنس” ضمن فعاليات “موسم الدرعية” بجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار

المملكة تستضيف “كأس الدرعية للتنس” ضمن فعاليات “موسم الدرعية” بجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار
http://almnatiq.net/?p=783392
المناطق - واس

تستضيف المملكة خلال الفترة من 12 إلى ‪14 ديسمبر‬ بطولة ” كأس الدرعية للتنس”، التي تم إعلانها خلال حفل تدشين الإعلان الرسمي لـ “موسم الدرعية”، الذي أقيم الأحد الماضي بحي الطريف بالدرعية التاريخية، وينطلق في الفترة ‪من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر‬ المقبلين.
وستشهد البطولة مشاركة ثمانية من أبرز نجوم العالم في هذه اللعبة الشهيرة وبجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار، بميدان الدرعية، حيث تقوم الهيئة العامة للرياضة على إنشائه في الدرعية ليحتضن أكثر من 15 ألف متفرج، وستقام البطولة التي تأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية بنظام إقصاء المغلوب على ثلاثة أدوار (ربع نهائي – نصف نهائي – نهائي).
وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “هدفنا واضح وهو أن نسهم بتحقيق أهداف القطاع الرياضي التي تم تحديدها في رؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة وجهة رئيسة للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات”.
وأضاف سموه: بطولة “كأس الدرعية للتنس ستستضيف أبرز وأفضل لاعبي التنس في العالم هنا بالمملكة وفي ميدان الدرعية الذي يتم إنشاؤه خصيصًا لاستضافة هذه الفعاليات العالمية، كما نأمل أن تكون هذه الكأس خبرًا سارًّا لجماهير هذه الرياضة العالمية في المملكة، وحافزًا للاعبي التنس السعوديين للتطوّر أكثر في اللعبة والمنافسة عالميًّا في المستقبل”.
وستشهد البطولة مشاركة أربعة لاعبين وهم النجم السويسري “ستانيسلاس فافرينكا”، الفائز بثلاثة ألقاب جراند سلام وميدالية ذهبية أولمبية وفوز رائع بكأس ديفيس، والنجم الصاعد والحاصل على الترتيب الرابع عالميًّا “دانييل ميدفيديف”، الذي عاش عامًا مذهلاً في عام 2019 بتحقيقه ثلاثة ألقاب، وكان وصيف رافائيل نادال في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر.
كما سيشارك أيضًا اللاعب الإيطالي “فابيو فونيني”، المصنف رقم 12 عالمياً وأول إيطالي يحصد لقب بطولة ATP Masters 1000 هذا العام في مونتي كارلو، بالإضافة إلى النجم البلجيكي “ديفيد جوفين” الذي وصل سابقًا إلى المركز السابع عالميًّا، فيما سيتم الإعلان قريبًا عن أسماء اللاعبين الأربعة الآخرين الذين سيكونون مفاجأة سارة للجمهور السعودي.
من جهته، قال، الشريك الإداري لمجموعة بازل الرياضية بيتر مايكل ريتشيل: “ستكون عيون عالم رياضة التنس متوجهة نحو المملكة العربية السعودية في ديسمبر لوجود أكبر نجوم التنس العالمين الذين سيتنافسون على حصد لقب كأس الدرعية للتنس لأول مرة على الإطلاق في المملكة، ونظراً لأن الدرعية تعد أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو، فإن موقع ميدان الدرعية في هذه المنطقة التاريخية سيضيف الكثير إلى جمالية البطولة وحماسها، وسيعزّز التجربة الممتعة التي سيعيشها زوّار موسم الدرعية”.
وسيتم طرح تذاكر “كأس الدرعية للتنس” يوم ‪26 أكتوبر‬ على الموقع الرسمي لموسم الدرعية: www.diriyahseason.sa ، كما سيتمكن السياح الأجانب من الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة المملكة والاستمتاع بالأجواء الخلابة في المملكة، وحضور فعاليات موسم الدرعية من خلال زيارة الموقع : www.visitsaudi.com .

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