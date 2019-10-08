احدث الأخبار

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان
أبرز المواد
 اتفاقية لتصدير التمور السعودية إلى كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 المملكة تستضيف “كأس الدرعية للتنس” ضمن فعاليات “موسم الدرعية” بجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار
أبرز المواد
 مدير تعليم وادي الدواسر يفتتح ملتقى سعادة المعلم
منطقة الرياض
 د. التويجري يكلف الحربي مديرا للمشاركة المجتمعية بصحة الرياض
منطقة الرياض
 مقتل زعيم القاعدة في منطقة جنوب آسيا في غارة بأفغانستان
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أهالي المنطقة
منطقة جازان
 البرلمان التركي يمدد تفويض أردوغان لإطلاق عمليات عسكرية في سوريا والعراق
أبرز المواد
 توفيرا للنفقات.. مجلس النواب الإيطالي يصوت لصالح تقليص عدد المقاعد بالثلث
أبرز المواد
 استعدادات كبيرة لإطلاق منتدى صناعة الترفيه بالرياض
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بمحافظة طبرجل يدرب 24 مواطن على الإسعافات الاولية
منطقة الجوف
 رئيس قسم النشاط الاجتماعي يدشن أولى فعاليات مبادرة بادر للعمل التطوعي بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان

أبرز المواد
اتفاقية لتصدير التمور السعودية إلى كوريا الجنوبية

اتفاقية لتصدير التمور السعودية إلى كوريا الجنوبية

أبرز المواد
المملكة تستضيف “كأس الدرعية للتنس” ضمن فعاليات “موسم الدرعية” بجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار

المملكة تستضيف “كأس الدرعية للتنس” ضمن فعاليات “موسم الدرعية” بجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار

أبرز المواد
مدير تعليم وادي الدواسر يفتتح ملتقى سعادة المعلم

مدير تعليم وادي الدواسر يفتتح ملتقى سعادة المعلم

منطقة الرياض

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=783398
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

روابط ذات صلة

اتفاقية لتصدير التمور السعودية إلى كوريا الجنوبية

اتفاقية لتصدير التمور السعودية إلى كوريا الجنوبية
المملكة تستضيف “كأس الدرعية للتنس” ضمن فعاليات “موسم الدرعية” بجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار

المملكة تستضيف “كأس الدرعية للتنس” ضمن فعاليات “موسم الدرعية” بجوائز تصل إلى 3 ملايين دولار
مقتل زعيم القاعدة في منطقة جنوب آسيا في غارة بأفغانستان

مقتل زعيم القاعدة في منطقة جنوب آسيا في غارة بأفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*