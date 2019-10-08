الأحساء تستعد لموسم الأمطار هذا العام

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بدأت أمانة الاحساء في رسم خطتها التنفيذية لموسم السيول والامطار لهذا العام، وذلك بعد عمل العديد من الدراسات الميدانية والفنية، والتنسيق مع الادارات المعنية بالإدارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

حيث أكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة – إدارة صيانة السيول والأمطار، قامت بالبدء في تجهيز شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسية والفرعية، وغرف التفتيش ومصائد الأمطار من الأوساخ والترسبات، وإبقائها بحاله جيدة لاستقبال مياه الأمطار دون عوائق، كما تم القيام بأعمال الصيانة الوقائية اللازمة لمحطات تصريف مياه الأمطار والتي يبلغ عددها (15) محطه، و تنظيف أحواض التجمع للمحطات لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة مما يعيق عمل المضخات، كما التأكد وصيانة بعض أغطية غرف التفتيش لتكون مجهزه لمرور مياه الأمطار من خلالها.

وأضاف: ” الأمانة قامت بتجهيز المعدات الخاصة بموسم الأمطار، في الوقت الذي تم الانتهاء من معالجة مواقع لتجمعات مياه الأمطار في مدن وبلدات الأحساء، والعمل جاري لمعالجة مواقع أخرى، في حين تعمل الأمانة بصيانة الشوارع الإسفلتية من حفر وشقوق قبل وبعد هطول الأمطار، إضافة إلى صيانة الأرصفة والجزر الوسطية قبل وبعد هطول الأمطار، و إزالة أي عوائق أو بقايا توجد على سطح الطريق تؤثر على سلامة مرتديه”.

وشدد م.الملحم حين اجتماعه، يوم أمس، مع فريق العمل في مواجهة السيول والامطار، على حصر كافة مواقع تجمعات السيول والأمطار، ليتم تأمين كافة اللوازم التي تساهم في تسهيل وتوزيع الكوادر الفنية والإدارية للعمل خلال الامطار على مدار الساعة، وتواجد فرق الطوارئ.