رئيس بلدية القطيف يتفقد مشاريع البلدية التي تنفذها في القديح

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قام رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني بزيارة تفقدية لبلدة القديح يرافقه رئيس بلدية القديح المهندس عبد المحسن الغريافي، وعدد من مدراء الادارات، أمس الأول، والتي تأتي ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها رئيس البلدية بهدف الاطلاع على أهم الاحتياجات والاستماع لملاحظات واقتراحات الأهالي الذين أثنوا على جهود البلدية في المشاريع التي تم تنفيذها.

حيث تجول المهندس محمد الحسيني في أنحاء البلدية واطلع على المشاريع البلدية المنفذة، وخلال الزيارة التقى عدداً من أهالي البلدة واستمع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم واحتياجاتهم، كما وقف ميدانياً على الملاحظات بهدف تعزيز العمل التنموي للتسهيل على الأهالي وراحتهم وأنسنة الخدمات.

ووجَّه المهندس محمد الحسيني، بمعالجة عدد من الملاحظات التي رصدها خلال زيارته، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في ملاحظات الأهالي بعين الاعتبار ومعالجتها خلال الفترة القادمة للنهوض بمستوى الخدمات البلدية، ومنها سوق النفع العام المزمع افتتاحه خلال الأيام القادمة، بالإضافة الى معالجة بعض المباني الآيلة للسقوط، وصيانة بعض الشوارع، والاهتمام بإزالة مظاهر التلوث البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأبدى المهندس الحسيني اهتمامه بملاحظات واقتراحات أهالي بلدة القديح، معربا عن حرصه ودعمه لها ولكل ما يصب في مصلحة المواطنين، مؤكدا حرص البلدية على تنفيذ المشاريع وفق الخطة الموضوعة، واعدا ببدل قصارى الجهد مع كافة الجهات لتحقيق ما تحتاج إليه البلدة.

وأبان بأن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات الميدانية واللقاءات مع المواطنين من جميع بلدات وقرى المحافظة، للاطلاع على آرائهم واحتياجاتهم من الخدمات البلدية، مشيراً الى أنه تم بحث عدد من المواضيع التي يحتاجها أهالي البلدة، مؤكدا العمل على سرعة تقديم كافة الخدمات والمساندة، والحرص على التواصل مع المواطن للوقوف على أهم الاحتياجات، مشيرا الى أن البلدية دأبت على توثيق أواصر العلاقة المباشرة مع المواطن، وتعمل جاهدة على اعطاء الاهتمام اللازم لتطوير محافظة القطيف والقرى التابعة لها.

يذكر أن المهندس الحسيني قام بجولة داخل مبنى بلدية القديح تفقد خلالها سير العمل الإداري والتقى عدد من الموظفين واستمع الى آرائهم ومقترحاتهم، واطلع على سير العمل، ووجه بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم من السكان والزوار، إضافة الى مناقشة سير العمل وما قد يعترضه من عوائق لوضع الحلول، كما تضمن اللقاء أبرز المرئيات حيال بعض المشروعات المنفذة في القديح، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها على مراحل مختلفة، والتي تتعلق بتطوير وتأهيل الشوارع، المتضمنة السفلتة والإنارة والترصيف، وأكد على الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.