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إزالة 14 بسطة عشوائية وضبط 23منشأة صحية مخالفة بخميس مشيط

إزالة 14 بسطة عشوائية وضبط 23منشأة صحية مخالفة بخميس مشيط

منطقة عسير

إزالة 14 بسطة عشوائية وضبط 23منشأة صحية مخالفة بخميس مشيط

إزالة 14 بسطة عشوائية وضبط 23منشأة صحية مخالفة بخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=783409
المناطق - خميس مشيط

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني أن الفرقة المسائية أزالت هذا اليوم 14 بسطة عشوائية بالإضافة إلى ضبط 23 منشأة صحية مخالفة وذلك لتدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتداول الأطعمة والمواد الغذائية وعدم التقيد بالإشتراطات الصحية اللازمة حيث تم تطبيق نظام الجزاءات والغرامات التي نص عليها النظام بحق المخالفين وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار ذلك كما أنه تم مصادرة 440كجم من الخضروات والفواكه واللحوم وقد بلغت كمية اللحوم الغير صالحة للإستخدام الأدمي مجهولة المصدر 120كجم تم إتلافها بالكامل وتم تسليم الخضروات والفواكة الصالحة للجمعيات الخيرية وأوضح القرني أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين وذلك لضمان عدم تكرار تلك المخالفات والحرص على سلامة جميع المأكولات والأغذية حتى وصولها إلى المستهلك.

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