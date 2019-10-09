ناد إنجليزي يصارع برشلونة على خطف نيمار

ناد إنجليزي يصارع برشلونة على خطف نيمار

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ناد إنجليزي يصارع برشلونة على خطف نيمار

ناد إنجليزي يصارع برشلونة على خطف نيمار
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المناطق - وكالات

أشارت تقارير صحفية إلى اهتمام نادي تشلسي الإنجليزي بضم نجم باريس سان جرمان، نيمار دا سيلفا، ليدخل بذلك على خط المنافسة مع برشلونة الإسباني الذي فشل في استعادة النجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ووفق ما نقلت “فوكس سبورتس آسيا” عن مجلة “دون بالون”، فإن النادي اللندني مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 210 ملايين يورو، لقاء الظفر بخدمات نيمار.

وبحسب المجلة الإسبانية، فإن نيمار سيكون بديلا للبلجيكي إيدن هازارد، الذي انتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ويأتي هذا الخبر ليمثل ضربة لجهود النادي الكتالوني الرامية لاستعادة نيمار الصيف المقبل، حيث كانت آخر الشائعات تشير إلى عزم برشلونة التخلي عن أنطوان غريزمان في صفقة تبادل يستعد بموجبها مهاجم السيليساو .

ويتواجه نيمار مع برشلونة في المحكمة منذ أشهر، حيث يدور الحديث حول مطالبة اللاعب البرازيلي إدارة الفريق الكتالوني بدفع مستحقاته المتبقية، وقيمتها الإجمالية 43 مليون يورو.

وفي المقابل، يقاضي برشلونة اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، مقابل 75 مليون يورو، لعدم احترامه بنود عقده.

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