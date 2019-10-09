مقتل زعيم تنظيم القاعدة عن منطقة جنوب آسيا

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مقتل زعيم تنظيم القاعدة عن منطقة جنوب آسيا

مقتل زعيم تنظيم القاعدة عن منطقة جنوب آسيا
http://almnatiq.net/?p=783426
المناطق - وكالات

أكد مسؤولون أفغان عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، في عملية أميركية-أفغانية مشتركة الشهر الماضي.

وقتل عاصم عمر وهو مواطن باكستاني، “مع 6 أعضاء آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون” في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، وفق ما أعلنت المديرية الوطنية للأمن، في تغريدة على تويتر مضيفة أن عمر كان “ملتحقا” بمجمع لحركة طالبان.

ومنذ نشأته عام 2014، يحرض تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية على شن هجمات إلا أن مسلمي الهند، الذين يزيد عددهم عن 160 مليونا، لا يتأثرون بهذه الدعوات بشكل كبير.

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