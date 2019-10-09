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فضيحة جديدة للإعلام القطري.. نقل أخبار كاذبة من حساب مزوّر

فضيحة جديدة للإعلام القطري.. نقل أخبار كاذبة من حساب مزوّر
http://almnatiq.net/?p=783429
المناطق - وكالات

في سقطة جديدة تضاف إلى السجل الأسود لوسائل الإعلام القطرية التي تخصصت في نشر الشائعات عن دول عربية عديدة، أذاعت قناة قطرية في إحدى برامجها، “تغريدة منقولة” عن حساب مزور، وذلك بغرض إحداث خلاف في العلاقات المصرية الأثيوبية، على خلفية مفاوضات البلدين الدائرة حول سد النهضة.

وجاء في الخبر الذي أذاعته القناة القطرية، أن حساب “إثيوبيا بالعربي” على تويتر، نشر تغريدة تناولت قضية سد النهضة، واتهمت الحكومة المصرية بالتضحية بحقوقها في مياه النيل، مقابل مصالح شخصية.

وجاء الرد على التزييف القطري الرامي لإشاعة الخلافات والفتن بين الدول، من قبل الحساب الأصلي لـ”إثيوبيا بالعربي”، الذي ذكر: “سبق وأن نوهنا بأن هذا الحساب EthiopyAr (الذي اعتمده القناة القطرية) مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في جمهورية مصر”.

وأضاف الحساب الأصلي وهو AR_Ethiopia: “نود أن نؤكد لمتابعينا أننا في حساب إثيوبيا بالعربي لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد. ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة”.

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