موسم الرياض: 100 فعالية ترفيهية في 12 موقعاً تستمر 70 يوماً

موسم الرياض: 100 فعالية ترفيهية في 12 موقعاً تستمر 70 يوماً

أبرز المواد
لص يقتل شرطيين لأجل دراجة نارية

لص يقتل شرطيين لأجل دراجة نارية

أبرز المواد
إيران ترى مظاهرات العراق «مؤامرة» لتقويض العلاقة بين البلدين

إيران ترى مظاهرات العراق «مؤامرة» لتقويض العلاقة بين البلدين

أبرز المواد
دراسة تربط السجائر الإلكترونية بإصابة سرطان الرئة

دراسة تربط السجائر الإلكترونية بإصابة سرطان الرئة

أبرز المواد

بيان من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن مبابي

بيان من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن مبابي
http://almnatiq.net/?p=783442
المناطق_وكالات

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، أنه استبعد المهاجم كيليان مبابي من خوض مباراتي أيسلندا وتركيا، ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020 بسبب الإصابة

وتم استبدال مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يعاني بسبب مشكلة في الفخذ تعاوده من وقت لآخر، في التشكيلة بالحسن بليا مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأيسلندي ضمن المجموعة الثامنة، الجمعة، قبل أن يستضيف تركيا على استاد فرنسا الاثنين المقبل

وتحتل بطلة العالم المركز الثاني ضمن المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، متراجعة خلف تركيا بسبب خسارتها في قونية في يونيو الماضي، بينما تأتي أيسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة عقب ست مباريات

وتم استبدال مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يعاني بسبب مشكلة في الفخذ تعاوده من وقت لآخر، في التشكيلة بالحسن بليا مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأيسلندي ضمن المجموعة الثامنة، الجمعة، قبل أن يستضيف تركيا على استاد فرنسا الاثنين المقبل

وتحتل بطلة العالم المركز الثاني ضمن المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، متراجعة خلف تركيا بسبب خسارتها في قونية في يونيو الماضي، بينما تأتي أيسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة عقب ست مباريات

روابط ذات صلة

موسم الرياض: 100 فعالية ترفيهية في 12 موقعاً تستمر 70 يوماً

موسم الرياض: 100 فعالية ترفيهية في 12 موقعاً تستمر 70 يوماً
لص يقتل شرطيين لأجل دراجة نارية

لص يقتل شرطيين لأجل دراجة نارية
إيران ترى مظاهرات العراق «مؤامرة» لتقويض العلاقة بين البلدين

إيران ترى مظاهرات العراق «مؤامرة» لتقويض العلاقة بين البلدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*