«سيلفي» يقتل عروساً و3 من عائلتها

المناطق_وكالات

لقيت عروس حتفها مع 3 من عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند، بحسب ما أفادت شرطة البلد التي تسجل أعلى نسبة حوادث قاتلة خلال التقاط السيلفي. وكانت مجموعة من 6 أشخاص تلتقط صورا على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو (جنوبا)، عندما انزلقوا وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان يصورهم، فلم يسقط معهم فيما قفز في المياه وأنقذ إحدى النساء، بينما غرق الآخرون، وفق ما أفادت وكالة «برس ترست أوف إنديا». ومن بين الضحايا طالب في الـ14 من العمر