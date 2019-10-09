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3000 فرصة تدريبية في أكاديمية الأمن السيبراني

3000 فرصة تدريبية في أكاديمية الأمن السيبراني
http://almnatiq.net/?p=783461
المناطق_الرياض

أنهت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة لهيئة الأمن السيبراني الأسبوع الماضي الدفعة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من مبادرة التدريب ( CyberPro ) بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية، فيما تتيح فرص تدريبية لأكثر من 3000 شابة وشاب سعودي

واستفاد من دورات الدفعة الرابعة 179 متدرباً ومتدربة من موظفي الجهات الوطنية، ليكون إجمالي المتدربين في المرحلة الأولى من هذه المبادرة منذ انطلاقها 1039 متدرباً من الجنسين؛ منهم 751 من الموظفين في 113 جهة وطنية، و288 من الطلبة حديثي التخرج من 23 جامعة وكلية سعودية. وتم خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة تنفيذ 15 دورة في مستوى التأسيس و10 دورات في المستوى المتوسط و12 دورة في المستوى المتقدم

وانطلقت هذا الأسبوع المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 2000 متدرب من الطلبة والموظفين. كما سيدعى لهذه المرحلة حديثو التخرج من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالإضافة لحديثي التخرج من الكليات والجامعات المحلية. كما سيتم التنسيق مع الجهات الوطنية لتوظيف المتدربين وسد الاحتياج الوطني في هذا المجال من خلال برامج تدريبية تستهدف التوظيف بالإضافة للتدريب على رأس العمل. يذكر أن الأكاديمية تستهدف تدريب 20,000 من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا المجال والمقبلين على العمل فيه قبل نهاية عام 2022

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