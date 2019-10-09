موسم الرياض: 100 فعالية ترفيهية في 12 موقعاً تستمر 70 يوماً

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على مدى 70 يوما متواصلة، ينطلق «موسم الرياض» بعد غد الجمعة، ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم. وفقا للدليل الرسمي للموسم، إذ حددت 12 منطقة لإقامة أكثر من 100 فعالية ترفيهية مختلفة بشكل يومي، تشمل عروضا مسرحية وأكشن وخفة يد، والحياة البرية، ومطاعم ومقاهي، وماركات عالمية، وعروض سيارات ومزادات وألعابا وحفلات شرقية وغربية، علاوة على فعاليات خاصة بالتراث والفن الأصيل

ويعيد الموسم الفنان السعودي ناصر القصبي إلى خشبة المسرح، بعد غياب طويل امتد لثلاثة عقود، وسط ترقب كبير من جمهوره العريض لمسرحيته «الذيب في القليب»، التي ستعرض في الفترة من 23 أكتوبر- 23 نوفمبر، تأليف وبطولة القصبي، ويشاركه في التمثيل فنانون بارزون، يتقدمهم عبدالإله السناني، وحبيب الحبيب، وعبدالمجيد الرهيدي

ويضم دليل الموسم الذي يعد «أكبر مواسم السعودية» وتنظمه هيئة الترفيه، مسرحية «وش أخبارك؟»، خلال الفترة من 20-23 نوفمبر، تأليف محمد الفهادي، وبطولة: فايز المالكي، وحمد المزيني، ومحمد علي، وخالد صقر، وإلهام علي، وعبدالعزيز الأحمد، وفهد العصفور، فيما يخرجها خالد الباز. علاوة على مسرحية «علاء الدين والعفريت» بطولة أحمد عز وروبي في الفترة من 12-15 ديسمبر القادم، فيما يقدم أحمد مكي مسرحية «حزلقوم» في الفترة من 27-30 نوفمبر. ويقدم الكوميديان «محمد هنيدي» مسرحية «3 أيام X الساحل»، خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر، علاوة على مسرحية «الملك لير» بطولة يحيى الفخراني في الفترة من 6-9 نوفمبر، ومسرحية «جريما في المعادي»، لأشرف عبدالباقي، خلال الفترة من 13-16 نوفمبر، علاوة على «مسرح مصر»، في الفترة من 24-26 أكتوبر