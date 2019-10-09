“فايننشال تايمز”: الأسهم السعودية تستقطب المستثمرين الأجانب بالخليج

“فايننشال تايمز”: الأسهم السعودية تستقطب المستثمرين الأجانب بالخليج

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“فايننشال تايمز”: الأسهم السعودية تستقطب المستثمرين الأجانب بالخليج

“فايننشال تايمز”: الأسهم السعودية تستقطب المستثمرين الأجانب بالخليج
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المناطق_الرياض

توقعت صحيفة فايننشال تايمز بدء استقطاب سوق الأسهم السعودي الشركات الأجنبية المستثمرة في البورصات الخليجية، وذلك بعد السماح بالإدراج المزدوج استنادًا للتعديلات الأخيرة بالسوق. وقالت الصحيفة في تقرير لها، أمس، إن هذه الشركات ستسفيد من معدل السيولة الجيد في السوق، والضوابط المحكمة التي وضعتها «ساما» على معدلات الفائدة واستقرار الريال

ووفقًا لـ»سافينيكياس»، فإن الإدراج المزدوج سيؤدي إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للجهات السعودية العاملة في سوق المال. ووفقًا للتعديلات فإنه بات متاحًا للشركات الأجنبية حاليًا الاستثمار في السوق الرئيسي «تداول»، والسوق الموازية «نمو»، التي شهدت تسهيلات نوعية من أجل استقبال المزيد من الشركات بدون اكتتاب

ووافقت هيئة السوق مؤخرًا على تملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصة 100% بالشركات بشرط ألا يتم البيع سوى بعد عامين من أجل ضمان الاستقرار، ومنع أي تعاملات ساخنة تضر بالسوق

وتتمتع الأسهم السعودية بمتوسط إدراج يومي يتراوح بين 3 – 4 مليارات ريال يوميًا، وذلك على الرغم من التقلبات التي تسود أسواق النفط، والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط

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