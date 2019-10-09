الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة

الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة

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الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة

الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة
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المناطق_مكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، مشيرة إلى أن هذه الحالة

المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء هذا اليوم

و دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بدورها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة

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