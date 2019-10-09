أنقرة تتحدى واشنطن وتعلن عن تدخل عسكري “وشيك” في جنوب سوريا

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http://almnatiq.net/?p=783489
المناطق_وكالات

أعلن مدير الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون أن الجيش التركي بصدد عبور الحدود السورية برفقة الجيش السوري الحر، في إشارة إلى اقتراب بدء العملية العسكرية التركية في الشمال السوري. وقال ألتون في تغريدة عبر تويتر “أمام وحدات الشعب الكردية خيارين، الانشقاق أو سنمنعهم من تعطيل جهودنا للتصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية”.

هذا وسبق وأن قال مسؤولون أتراك لرويترز إن الجيش التركي ضرب الحدود السورية العراقية الثلاثاء لمنع القوات الكردية من استخدام الطريق لتعزيز شمال شرق سوريا. كما أعلنت تركيا الثلاثاء “استكمال” الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لم يتخل عن الأكراد بعد تصريحات أوحت بخلاف ذلك.

وفي السياق ذاته، ارسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا مساء الثلاثاء، وشوهدت قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي اورفا التركية. كما اكدت وكالة الاناضول الحكومية نقل معدات للبناء ضمن هذه القافلة المتّجهة إلى الحدود لتعزيز الوحدات العسكرية.

من جهته حذر ترامب تركيا من أي تدخل في شمال سوريا وهدد عبر تويتر بـ”القضاء” على الاقتصاد التركي إذا قامت أنقرة بأي أمر يعتبره غير مناسب.

وقال “أبلغت تركيا أنها إذا قامت بأي أمر يتجاوز ما نعتبره إنسانيا (…) فسيواجهون اقتصاداً مدمّراً بالكامل”.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، “قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل من الأشكال عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون”، مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن لديها علاقة مهمة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والشريك التجاري.

وردّ نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي على تهديد ترامب الثلاثاء، محذّراً من أن “تركيا ليست دولة تتحرّك بناء على التهديدات”.

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