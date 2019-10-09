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التعليم تُفعّل برنامج رفق …للحد من العنف بالمدارس

التعليم تُفعّل برنامج رفق …للحد من العنف بالمدارس
http://almnatiq.net/?p=783490
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل وتطبيق برنامج “رفق”، وذلك على خلفية عدد من حالات العنف داخل المدارس، منها وفاة طالب الابتدائي معتز الحارثي الذي توفى خنقاً، إثر مشاجرة مع زميله غرب مدينة الرياض، ووفاة طالب المتوسطة آخر  إثر تدافعه مع زميل له في إحدى مدارس جدة.

أوضح ذلك مشرف الإرشاد الطلابي في وزارة التعليم سعد المقبل، وقال عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الهدف من برنامج “رفق” الوقائية والعلاج لمظاهر العنف واكتشافها والتعامل معها.

وأبان المقبل أن البرنامج يسعى لخفض حالات العنف داخل المدارس، وتبصير الطلاب والطالبات والعاملين في المدارس والأسر بمفهوم العنف، بما يحقق حياة آمنة وكريمة.

وأضاف أن كل عضو داخل المدرسة له دور في تطبيق البرنامج، لافتاً إلى أن البرنامج سوف يطبق على جميع المدارس داخل المملكة.

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