لتجنب الجلطة القلبية.. طبّقوا هذه النصائح!

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تعرف “جلطة القلب” بالنوبة القلبية” أو “Heart attack”، وهي تلف جزء من عضلة القلب نتيجة حدوث انسداد في تدفق الدم إليها، وتعد جلطة القلب حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري لإنقاذ حياة المصاب.

ويتوجب على الأشخاص الأكثر عرضة للجلطة القلبية تجنبها من خلال اتباع بعض النصائح أهمها:

– قياس ضغط الدم بشكل دائم، وعند ارتفاعه ينبغي تنظيمه بشتى الطرق تجنبا لحدوث مشاكل في القلب.

– الاهتمام بنوعية الطعام المتناول على مدار اليوم، من أهم النصائح التي يجب الأخذ بها، لأن زيادة نسبة الدهون في الطعام تتسبب في ترسب نسبة الكولسترول في الجسم، وهذا يعرض حياة القلب للخطر.

– التخلص من الوزن الزائد، وذلك عن طريق المشي يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

– تنظيم نسبة السكري بشتى الطرق، لأن ارتفاعه يتسبب في التعرض للعديد من المضاعفات فى القلب.

أطعمة تقي من الجلطات

ولتقليل فرص تكون الجلطات داخل الجسم، ينصح بتناول هذه الأطعمة التي تحفاظ على صحة وسلامة القلب، وتتمثل في:

الزنجبيل: يعد حمض الساليسيليك من المكونات الأساسية للزنجبيل، وهو حمض طبيعي يساهم في منع حدوث الجلطات، كما يقلل من إحتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

وليس الزنجبيل وحده ما يحتوي على هذا الحمض، ولكن هناك أعشاب وتوابل أخرى غنية به، مثل الكركم، الزعتر، والنعنع، ومن الفواكه فتشمل الأناناس، التوت البري، العنب، والبرقوق.