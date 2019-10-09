رئيس لجنة الحكام تريساكو هناك أعطال في تقنية الفار والحكم السعودي سيعود

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اعترف الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الاثنين في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة في الرياض العاصمة السعودية، بحدوث أعطال في تقنية الفيديو «VAR» خلال الموسم الجاري ببعض المباريات، مؤكداً أنه أمر طبيعي ووارد الحدوث، وقال تريساكو، في ظهوره الإعلامي الأول: «دعونا نعترف بحدوث عطل في تقنية الفيديو في أربع مباريات الموسم الجاري؛ الفتح والنصر، الوحدة وأبها، ضمك والاتحاد، وضمك والوحدة»

بيد أن الإسباني قلل من تكرر مشاكل تقنية «VAR» موضحاً أن الأخطاء في العمل واردة كما يحدث في المطارات وتعطل تقنية «واتساب»، مؤكداً أنه ليس عذراً، مبدياً قدرتهم على تدارك الأمر في الجولات المقبلة وتطوير تقنية بلا أعطال أو أخطاء، وسيتم عقد اجتماع بعد نهاية كل جولة تحكيمية، وكشف رئيس لجنة الحكام عن سعيه لإعادة الحكام السعوديين لقيادة المنافسات المحلية بعد حصولهم على رخصة «تقنية الفيديو» على أن تعقد لجنة الحكام دورة تدريبية لإعدادهم قبل عودتهم من جديد للدوري السعودي للمحترفين

وتلقت وسائل الإعلام أمس بشيء من الاستغراب تصريحات لجنة الحكام أن تقنية الفيديو تعتمد على كاميرات النقل التلفزيوني، وأنه لا توجد كاميرات خاصة باتحاد الكرة، وهو ما تسبب بقلق من الجماهير الرياضية، كون الأمر مرتبطا بمخرج المباريات التلفزيوني وليس لجنة الحكام