احدث الأخبار

اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من نقابات جوية وهطول امطار وتساقط برد على المنطقة 
منطقة جازان
 صحة القصيم توجه بتخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بجميع أقسام الولادة بالمستشفيات
أبرز المواد
 حملة تفتيشية لعمل حائل بمجمع قراند مول لمتابعة مخالفي العمل .
منطقة حائل
 رئيس لجنة الحكام تريساكو هناك أعطال في تقنية الفار والحكم السعودي سيعود
أبرز المواد
 لتجنب الجلطة القلبية.. طبّقوا هذه النصائح!
أبرز المواد
 التعليم تُفعّل برنامج رفق …للحد من العنف بالمدارس
أبرز المواد
 وزارة الطاقة: تسلط الضوء على قدراتها المتقدمة في الأمن الإلكتروني ضمن أسبوع جيتكس للتقنية 2019
أبرز المواد
 إذا كنتِ تعانين الأرق أو اضطرابات النوم، جرّبي هذه النصائح
أبرز المواد
 أنقرة تتحدى واشنطن وتعلن عن تدخل عسكري “وشيك” في جنوب سوريا
أبرز المواد
 “فايننشال تايمز”: الأسهم السعودية تستقطب المستثمرين الأجانب بالخليج
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 

اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 

أبرز المواد
مدني جازان يحذر من نقابات جوية وهطول امطار وتساقط برد على المنطقة 

مدني جازان يحذر من نقابات جوية وهطول امطار وتساقط برد على المنطقة 

منطقة جازان
صحة القصيم توجه بتخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بجميع أقسام الولادة بالمستشفيات

صحة القصيم توجه بتخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بجميع أقسام الولادة بالمستشفيات

أبرز المواد
حملة تفتيشية لعمل حائل بمجمع قراند مول لمتابعة مخالفي العمل .

حملة تفتيشية لعمل حائل بمجمع قراند مول لمتابعة مخالفي العمل .

منطقة حائل

رئيس لجنة الحكام تريساكو هناك أعطال في تقنية الفار والحكم السعودي سيعود

رئيس لجنة الحكام تريساكو هناك أعطال في تقنية الفار والحكم السعودي سيعود
http://almnatiq.net/?p=783497
المناطق_متابعات

اعترف الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الاثنين في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة في الرياض العاصمة السعودية، بحدوث أعطال في تقنية الفيديو «VAR» خلال الموسم الجاري ببعض المباريات، مؤكداً أنه أمر طبيعي ووارد الحدوث، وقال تريساكو، في ظهوره الإعلامي الأول: «دعونا نعترف بحدوث عطل في تقنية الفيديو في أربع مباريات الموسم الجاري؛ الفتح والنصر، الوحدة وأبها، ضمك والاتحاد، وضمك والوحدة»

بيد أن الإسباني قلل من تكرر مشاكل تقنية «VAR» موضحاً أن الأخطاء في العمل واردة كما يحدث في المطارات وتعطل تقنية «واتساب»، مؤكداً أنه ليس عذراً، مبدياً قدرتهم على تدارك الأمر في الجولات المقبلة وتطوير تقنية بلا أعطال أو أخطاء، وسيتم عقد اجتماع بعد نهاية كل جولة تحكيمية، وكشف رئيس لجنة الحكام عن سعيه لإعادة الحكام السعوديين لقيادة المنافسات المحلية بعد حصولهم على رخصة «تقنية الفيديو» على أن تعقد لجنة الحكام دورة تدريبية لإعدادهم قبل عودتهم من جديد للدوري السعودي للمحترفين

وتلقت وسائل الإعلام أمس بشيء من الاستغراب تصريحات لجنة الحكام أن تقنية الفيديو تعتمد على كاميرات النقل التلفزيوني، وأنه لا توجد كاميرات خاصة باتحاد الكرة، وهو ما تسبب بقلق من الجماهير الرياضية، كون الأمر مرتبطا بمخرج المباريات التلفزيوني وليس لجنة الحكام

 

روابط ذات صلة

اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 

اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 
صحة القصيم توجه بتخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بجميع أقسام الولادة بالمستشفيات

صحة القصيم توجه بتخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بجميع أقسام الولادة بالمستشفيات
لتجنب الجلطة القلبية.. طبّقوا هذه النصائح!

لتجنب الجلطة القلبية.. طبّقوا هذه النصائح!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*