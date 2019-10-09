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صحة القصيم توجه بتخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بجميع أقسام الولادة بالمستشفيات

صحة القصيم توجه بتخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بجميع أقسام الولادة بالمستشفيات

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صحة القصيم توجه بتخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بجميع أقسام الولادة بالمستشفيات

صحة القصيم توجه بتخصيص غرف ولادة لذوات الإعاقة بجميع أقسام الولادة بالمستشفيات
http://almnatiq.net/?p=783500
المناطق_بريدة

وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بتخصيص غرف ولادة بجميع أقسام الولادة بمستشفيات المنطقة ، مخصصة للسيدات ذوات الإعاقة ، وذلك بعد أن يتم تهيئتها وفقاً لمواصفات ومعايير محددة تتوافق مع إحتياجاتهن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ، مطلق بن دغيّم الخمعلي ، بأن الشؤون الصحية حريصة أن تكون مرافقها وخدماتها الطبية مساندة لذوي الإعاقة ، حرصاً على توفير الرعاية الطبية لهم على الوجه المطلوب ، مشيراً إلى تهيئة غرف مخصصة للولادة لحالات ذوات الإعاقة ، إنطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الذي يؤكد على أهمية أن تكون المرافق الحكومية داعمة و صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار المدير العام ، بأن صحة المنطقة ، تعمل على شمولية الخدمات الطبية في جميع برامجها لتخدم المرضى ذوي الإعاقة ، حيث خصصت بطاقة أولوية التي تساعدهم على الحصول على الخدمات العلاجية في المنشآت الصحية ، في القطاع الحكومي والخاص ، لافتاً بأنها أطلقت 50 مجموعة إهتمام ضمن مبادرات وزارة الصحة ، ومن بينها مجموعة لذوي الإعاقة لتبادل الخبرات والإستفادة من تجارب المرضى والتعامل مع الحالات المرضية.
جاء ذلك بعد أن إستقبل المدير العام صباح أمس ( الثلاثاء ) فريق ” همم ” التطوعي ، بقيادة منى الحربي ، وحضور مساعدي المدير العام وعضوات الفريق ومديرة إدارة المستفيدين بجمعية عزم .
وثمنت قائدة فريق همم منى الحربي بحفاوة إستقبال مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم ، والذي يدل على إهتمامه ورعايته لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة ، مشيرة إلى أن الشؤون الصحية إحدى الجهات التي تقدم الرعاية الطبية المستمرة لتلك الفئة الغالية على الجميع ، مبينة بأن ما خلص إليه الإجتماع من توصيات سيتم العمل وستسهم في دعم ذوي الإعاقة ، وأضافت الحربي : تفاعل مدير عام الشؤون الصحية كان إيجابي جداً مع جميع المتطلبات والإحتياجات في الخدمات التي تقدمها الشؤون الصحية ، وسيكون لها أثراً كبيرا على دعم ذوي الإعاقة بمنطقة القصيم .

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