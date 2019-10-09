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اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 

اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 

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اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 

اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 
http://almnatiq.net/?p=783507
المناطق_فايز السميري
وقعت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك  اتفاقية تعاون مع جامعة تبوك وذلك في مكتب معالي مدير الجامعة  وتأتي اتفاقية التعاون انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجهتين تجاه المجتمع وتحقيق التكامل للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم التنمية والصحة.
كما تضمنت الاتفاقية نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتوعية الصحية  في المجتمع وإجراء البحوث العلمية  والدراسات والتدريب وآلية العمل بين الطرفين  ، وقع الاتفاقية كلا من معالي أ.د/ عبدالله بن مفرح الذيابي مدير الجامعة و سعادة أ.د /  إبراهيم بن عبدالله التدلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية كما حضر التوقيع بمشاركة أعضاء من الجامعة و أعضاء من مجلس إدارة الجمعية .

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