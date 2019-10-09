اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وجامعة تبوك 

المناطق_فايز السميري

وقعت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك اتفاقية تعاون مع جامعة تبوك وذلك في مكتب معالي مدير الجامعة وتأتي اتفاقية التعاون انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجهتين تجاه المجتمع وتحقيق التكامل للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم التنمية والصحة.

كما تضمنت الاتفاقية نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتوعية الصحية في المجتمع وإجراء البحوث العلمية والدراسات والتدريب وآلية العمل بين الطرفين ، وقع الاتفاقية كلا من معالي أ.د/ عبدالله بن مفرح الذيابي مدير الجامعة و سعادة أ.د / إبراهيم بن عبدالله التدلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية كما حضر التوقيع بمشاركة أعضاء من الجامعة و أعضاء من مجلس إدارة الجمعية .