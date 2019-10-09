اللهيبي يرعى اللقاء التنشيطي الاول بالمرشدين الطلابيين

المناطق_عادل الزهراني

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي اللقاء التنشيطي الاول بالمرشدين الطلابيين ، بحضور مدير إدارة التوجيه والارشاد د سالم الشهري ومشرفي التوجيه والارشاد الطلابي وأكثر من ٣٠٠ مرشدا طلابيا والذي نظمته إدارة التوجيه والارشاد الطلابي وأكد اللهيبي عن أهمية محاور اللقاء الاول بالمرشدين الطلابيين وتطبيقها في الميدان بما يعود على الطالب بالفائدة المرجوة وأهمية مهام واختصاصات توجيه الطلاب وإرشادهم من جميع جوانبها واتخاذ الوسائل المناسبة لظروف المدرسة والطلاب واحتياجاتهم .وأكد على أهمية الاهتمام الشامل بجميع الطلاب المتفوقين والمتميزين والمتدني مستواهم وتلبية احتياجاتهم ومعالجة ما يواجهون من صعوبات ودور الثقة المتبادلة بين المرشد الطلابي والطالب في البحث عن تلك الصعوبات ومعالجتها وخل مشاكلهم وعلاجها.

وأكد على الاهتمام بالجانب الفني المهم في عمل المرشد الطلابي للقيام بمهام عمله على الوجه الصحيح والأكمل مؤكدا على ضرورة تجدد المرشد الطلابي وتجديد آلياته ووسائله طبقًا لمتغيرات العصر للوصول إلى تعديل السلوك لدى الطلاب بكل مهنية واحترافية و أهمية الإعداد الجيد والتخطيط المبكر لأعمال المرشد الطلابي ودور القيم في حياة الطلاب وأهميتها ورعايتها, مقدما شكره لمدير ومشرفي إدارة التوجيه والارشاد الطلابي على جهودهم وتنظيم مثل هذه اللقاءات التنشيطية التي تدعم المرشدين الطلابيين بالخبرات وكل ماهو جديد في التوجيه والارشاد .

عقب ذلك جرى مناقشة محاور اللقاء المقدمة من عدد من المشرفين التربويين في إدارة التوجيه والارشاد الطلابي والتي اشتملت على دور المرشد في برنامج رفق ، التطوير المهني للمرشد الطلابي ، مؤشرات أداء الارشاد الطلابي ، في المدرسة وبناء خطته ، الرعاية السلوكية للطلاب في المدارس ، بالاضافة إلى حوار مفتوح مع المتحدثين. واستعرض اللقاء التنشيطي خمسة محاور لتوعية المرشدين التربويين بها ففي المحور الاول تحدث محمد الحازمي عن دور الارشاد الطلابي في برنامج خفض العنف بين الطلاب . وفي المحور الثاني للقاء عرج عبدالرحمن الشهري على التطوير المهني للمرشدين الطلابيين وفي المحور الثالث استعرض محمد الشهري مؤشرات أداء الارشاد الطلابي بالمدرسة وفي المحور الرابع أوضح ممدوح القثامي طريقة بناء خطة التوجيه والارشاد في المدرسة .واختتم اللقاء بالمحور الخامس والذي تحدث فيه فيصل العصيمي عن الرعاية السلوكية للطلاب في المدارس . بالاضافة إلى حوار مفتوح مع المتحدثين .