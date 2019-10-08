حملة تفتيشية لعمل حائل بمجمع قراند مول لمتابعة مخالفي العمل .

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بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد نفذ قسم التفتيش بالمنطقة حملة تفتيشية مشتركة من مفتشي ومفتشات العمل يرافقهم الضبط الميداني مساء الاثنين الماضي على مجمع جراند مول التجاري حيث تم ضبط عدد من مخالفات العمل منها 11 مخالفة من أصل زيارة 25 محلآ ومنشأة ..

وتاتي الحملة على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها ..

وأوضحت أن الحملة امتداد لتعزيز وتحسين بيئة العمل وتهيئة المزيد من الفرص المتاحة، علاوة علی تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) .