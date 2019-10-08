احدث الأخبار

حملة تفتيشية لعمل حائل بمجمع قراند مول لمتابعة مخالفي العمل .
منطقة حائل
 رئيس لجنة الحكام تريساكو هناك أعطال في تقنية الفار والحكم السعودي سيعود
أبرز المواد
 لتجنب الجلطة القلبية.. طبّقوا هذه النصائح!
أبرز المواد
 التعليم تُفعّل برنامج رفق …للحد من العنف بالمدارس
أبرز المواد
 وزارة الطاقة: تسلط الضوء على قدراتها المتقدمة في الأمن الإلكتروني ضمن أسبوع جيتكس للتقنية 2019
أبرز المواد
 إذا كنتِ تعانين الأرق أو اضطرابات النوم، جرّبي هذه النصائح
أبرز المواد
 أنقرة تتحدى واشنطن وتعلن عن تدخل عسكري “وشيك” في جنوب سوريا
أبرز المواد
 “فايننشال تايمز”: الأسهم السعودية تستقطب المستثمرين الأجانب بالخليج
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 قرقاش: “هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه. الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم
أبرز المواد
 موسم الرياض: 100 فعالية ترفيهية في 12 موقعاً تستمر 70 يوماً
أبرز المواد
 لص يقتل شرطيين لأجل دراجة نارية
أبرز المواد
حملة تفتيشية لعمل حائل بمجمع قراند مول لمتابعة مخالفي العمل .

حملة تفتيشية لعمل حائل بمجمع قراند مول لمتابعة مخالفي العمل .

منطقة حائل
رئيس لجنة الحكام تريساكو هناك أعطال في تقنية الفار والحكم السعودي سيعود

رئيس لجنة الحكام تريساكو هناك أعطال في تقنية الفار والحكم السعودي سيعود

أبرز المواد
لتجنب الجلطة القلبية.. طبّقوا هذه النصائح!

لتجنب الجلطة القلبية.. طبّقوا هذه النصائح!

أبرز المواد
التعليم تُفعّل برنامج رفق …للحد من العنف بالمدارس

التعليم تُفعّل برنامج رفق …للحد من العنف بالمدارس

أبرز المواد

حملة تفتيشية لعمل حائل بمجمع قراند مول لمتابعة مخالفي العمل .

حملة تفتيشية لعمل حائل بمجمع قراند مول لمتابعة مخالفي العمل .
http://almnatiq.net/?p=783509
المناطق_مشعل المري

بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد نفذ قسم التفتيش بالمنطقة حملة تفتيشية مشتركة من مفتشي ومفتشات العمل يرافقهم الضبط الميداني مساء الاثنين الماضي على مجمع جراند مول التجاري حيث تم ضبط عدد من مخالفات العمل منها 11 مخالفة من أصل زيارة 25 محلآ ومنشأة ..
وتاتي الحملة على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها ..
وأوضحت أن الحملة امتداد لتعزيز وتحسين بيئة العمل وتهيئة المزيد من الفرص المتاحة، علاوة علی تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) .

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة حائل يلتقي مدير المدينة الصناعية بحائل وملاك المصانع

نائب أمير منطقة حائل يلتقي مدير المدينة الصناعية بحائل وملاك المصانع
وفاة سائق «مُعِدّة صب خرسانة» بعد تعرضه لصعق كهربائي في حائل

وفاة سائق «مُعِدّة صب خرسانة» بعد تعرضه لصعق كهربائي في حائل
‏تعليم حائل يحتفل باليوم العالمي للمعلم برعاية ⁧أمير منطقة حائل⁩ وحضور ⁧نائب أمير منطقة حائل⁩

‏تعليم حائل يحتفل باليوم العالمي للمعلم برعاية ⁧أمير منطقة حائل⁩ وحضور ⁧نائب أمير منطقة حائل⁩

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*