شاهد.. مسيرة لخريجات جامعة النجاح في الصومال بالحجاب الإسلامي الكامل

أعاد موقع “الصومال بالعربية” تغريدة لحساب “صومالي ألب” احتوت على مقطع مصور لمسيرة خريجات الجامعة “النجاح” الواقعة في مدينة “برعوم” شمال الصومال.

الجميل في مقطع المصور التزام جميع الخريجات بالحجاب الإسلامي الكامل وهو ما يعكس قوة الإسلام واعتزاز المسلمين بدينهم وعقيدتهم في أي مكان في العالم.

الجدير بالذكر أن هذه الجامعة افتحت عام ٢٠١٤ على يد أهالي البلد وهي جامعة خيريه يشرف عليها مجموعة من الدكاترة المتخرجين من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وحسب الموقع الالكتروني للجامعة فقد ُأسِّسَتْ الجامعة من أَجل خدمة التعليم العالي، والبحث العلمي ونشر الفكر الاسلامي الوسطي، كما تعمل على نقل التراث الحضاري والتاريخي والمعرفي للأجيال القادمة.

كما تسعى الجامعة لتصبح مركزًا للإشعاع العلمي والفكري في القرن الافريقي، وملتقًى يتخرج منه العلماء والمفكرون والقادة وحملة الإصلاح والتطوير، ومأوًى لنشر العقيدة والقيم والأخلاق الفاضلة التي تسعى الأمة إلى الاحتفاظ بها وتعزيزها وتربية الأجيال القادمة عليها.