احدث الأخبار

ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”
أبرز المواد
 الأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا
أبرز المواد
 تناول المكسرات يساهم في الحد من زيادة الوزن
أبرز المواد
 سوني : “بلايستيشن 5” في الأسواق في 2020
أبرز المواد
 أكل المشروم مرتين في الأسبوع يخفض نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا
أبرز المواد
 تويتر لمستخدميه : أرقام هواتفكم وعناوين بريدكم استخدمت للحماية فقط
أبرز المواد
 البحرين تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا
أبرز المواد
 الجامعة العربية تعقد اجتماعها الطارئ السبت المقبل لبحث العدوان التركي على سوريا
أبرز المواد
 أدبي جدة يستضيف جلسة نقاش عن مستقبل اللغة بين الذكاء البشري والاصطناعي
منطقة مكة المكرمة
 المملكة تقفز 16 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي في محور الاتصالات وتقنية المعلومات
أبرز المواد
 شركة الإلكترونيات المتقدمة توقع أربعة مذكرات تفاهم خلال جيتكس 2019
أبرز المواد
 الإمارات تدين العدوان العسكري التركي على سوريا
أبرز المواد
ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”

ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”

أبرز المواد
الأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا

الأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا

أبرز المواد
تناول المكسرات يساهم في الحد من زيادة الوزن

تناول المكسرات يساهم في الحد من زيادة الوزن

أبرز المواد
سوني : “بلايستيشن 5” في الأسواق في 2020

سوني : “بلايستيشن 5” في الأسواق في 2020

أبرز المواد

تويتر لمستخدميه : أرقام هواتفكم وعناوين بريدكم استخدمت للحماية فقط

تويتر لمستخدميه : أرقام هواتفكم وعناوين بريدكم استخدمت للحماية فقط
http://almnatiq.net/?p=783565
المناطق - الرياض

اعتذر موقع تويتر لمستخدميه بعد الكشف عن قيامه باستعمال أرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني “دون عمد” في أغراض دعائية. وبحسب مدونة رسمية لتويتر لم يتم تبادل أي معلومات شخصية للمستخدمين مع شركاء تويتر الخارجيين. مؤكدا أن المشكلة التي سمحت باستخدام بيانات المستخدمين في أغراض ترويجية تم حلها يوم 17 سبتمبر الماضي.

توتير أكد في تدوينته أن أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني تستخدم حاليا لأغراض الحماية فقط. يشار إلى أن أرقام هواتف المستخدمين يتم استخدامها في إجراء “التحقق بخطوتين” الذي من المفترض أن يمنح حسابات المستخدمين قدرا أكبر من الأمان والحماية.

ولم يفصح تويتر عن أعداد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الخلل الأمني، مكتفيا بالاعتذار وتقديم الوعود بعدم تكرار الخطأ مجددا. ومن الجدير بالذكر أن تويتر كان قد طلب في مايو 2018 من جميع مستخدميه (أكثر من 330 مليون مستخدم حول العالم) تغيير كلمات المرور بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة.

روابط ذات صلة

ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”

ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”
الأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا

الأردن تدين الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سوريا
تناول المكسرات يساهم في الحد من زيادة الوزن

تناول المكسرات يساهم في الحد من زيادة الوزن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*