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ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”

ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”

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ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”

ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف “سامسونغ”
http://almnatiq.net/?p=783570
المناطق - وكالات

كشفت “سامسونغ” هذا الأسبوع عن ثغرات أمنية تؤثر في طرز عديدة من هواتف “غالاكسي”، وفق ما نقلت مجلة “فوربس” الأميركية.

ووفق مجلة “فوربس” فإن هذه الثغرات قد تصيب الأجهزة “إس 8″ و”إس 9″ و”إس 10″ و”إس 10 إي” و”إس 10 بلس” و”إس 10 5 جي” و”نوت 9″ و”نوت 10″ و”نوت 10 بلس”.

وتم تصنيف 3 من الثغرات الأمنية البالغ عددها 21، باعتبارها على درجة عالية من الخطورة، في حين صنفت 17 مشكلة بكونها مرتبطة بواجهة المستخدم، و4 بنظام التشغيل.

ونصحت المجلة الأميركية بتنزيل التحديثات الخاصة بتلك الأجهزة وذلك للحيلولة دون تعرضها لأخطار منها الاستغلال من قبل مخترقي الأنظمة.

وكانت “سامسونغ” قد قالت إنها باعت أكثر من مليون وحدة من جهاز نوت 10 الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، مما يجعله أسرع الطرازات الرئيسية للشركة مبيعا في الداخل، كما كانت المبيعات في أوروبا قوية أيضا، وفق ما نقلت “رويترز”.

ويقول محللون إن “سامسونغ” تتلقى دعما من العقوبات الأميركية على “هواوي” التي منعت على نحو فعال شركات أميركية من إمداد المنافس الصيني.

وتتراجع أرباح “سامسونغ” كل فصل منذ الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن تهبط مجددا في الربع الحالي على أساس سنوي.

وفي تحديث محدود للتداول قبيل إعلان الأرباح بالكامل في وقت لاحق هذا الشهر، قالت “سامسونغ”، الثلاثاء، إن أرباح التشغيل للربع بين يوليو وسبتمبر من المرجح أن تهوي 56 في المئة إلى 7.7 تريليون وون (6.44 مليار دولار) بتحسن طفيف عن التوقعات البالغة 7.1 تريليون وون، كما أعلنت أيضا تراجعا في الإيرادات بنسبة 5.3 في المئة إلى 62 تريليون وون.

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