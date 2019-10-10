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سوني : “بلايستيشن 5” في الأسواق في 2020

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سوني : “بلايستيشن 5” في الأسواق في 2020

سوني : “بلايستيشن 5” في الأسواق في 2020
http://almnatiq.net/?p=783577
المناطق - الرياض

أعلنت شركة سوني بشكل مفاجئ عن الجيل القادم من أجهزة ألعاب “بلايستشن” والذي من المنتظر طرحه في الأسواق في نهاية العام المقبل. وأطلقت شركة سوني على منصتها الجديدة اسم “بلاستيشن 5” وفقا لما أعلنه المدير التنفيذي لشركة سوني للترفيه التفاعلي جيم ريان عبر مدونة بلاستيشن الرسمية.

وتستهدف سوني إطلاق “بلاستيشن 5” بحلول موسم الأعياد في 2020 ووعدت بإدخال تحديثات كبيرة على وحدات التحكم في الجهاز الجديد لإضافة المزيد من الواقعية على تجربة اللعب.

ولم يقم ريان بالكشف عن أي صور للجهاز المرتقب كما لم يعلن عن الألعاب التي ستتوافر معه، ولكنه وعد بالكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الشهور المقبلة. ومن المنتظر أن ينافس “بلايستشن 5” الإصدار الجديد من أجهزة مايكروسوفت “إكس بوكس”، والذي من المتوقع طرحه في الأسواق في نفس الفترة تقريبا في نهاية العام المقبل.

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