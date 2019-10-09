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صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة

صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة
http://almnatiq.net/?p=783579
المناطق-الرياض

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادية للبلاد، على موقعه الإلكتروني إنه فتح مكتبا في المملكة، ويسعى إلى إبرام المزيد من الصفقات في المملكة.
وأضاف الصندوق في بيان أن المكتب سينفذ أنشطته الاستثمارية في إطار اتفاقات قائمة ومنصات مشتركة مثل صندوق الاستثمار الروسي السعودي الذي أسسه صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة.
وحسب مصادر مطلعة في دبي فإن افتتاح المكتب في الرياض يأتي بعد أن إعلان صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يستعد لزيادة عدد صفقاته الاستثمارية بشكل كبير مع السعودية.
وقال البيان إن الجانبين وافقا على أكثر من 25 مشروعا مشتركا بإجمالي استثمارات تزيد عن 2.5 مليار دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما يدرس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأرامكو السعودية أيضا مشروعات مختلفة في قطاع الخدمات النفطية.

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