محافظ حفر الباطن يدشن مشاريع تطويرية بصحة حفر الباطن بتكلفة اجمالية بلغت مليونين وسبعمائة الف ريال

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

دشن سمو محافظ حفر الباطن الامير منصور بن محمد بن سعد آل سعود ، اليوم الاربعاء مشاريع تطويرية لعدد من المشروعات الصحية في محافظة حفر الباطن وذلك بمقر المديرية.

وتشمل المشاريع تطوير بيئة العمل في مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الملك خالد العام الذي أنشئ في عام 1405هـ وتتمثل في زيادة عدد مكاتب الاستقبال للمرضى بعدد 6 مكاتب ، وزيادة انتظار الصالات الى 4 صالات في العيادات وتوفير 207 مقعد انتظار للمراجعين والمرضى ، وتزويد المبنى ببوابتين لانسيابية الدخول والخروج للعيادات ، كما شمل التطوير الى زيادة عدد العيادات الخارجية الى 38 عيادة ، وتأمين 4 كراسي لسحب العينات في مختبر النساء والرجال، وتزويد الصيدلية في العيادات الخارجية بـ 4 كاونترات لاستقبال المرضى لتسهيل عملية الصرف وتقليل عملية الانتظار للمرضى، كما روعي في التطوير خدمات ذوي الاعاقة وجهزت 4 منحدرات خاصة بالمعاقين لمدخل مبنى العيادات لمساعدتهم على الحركة والتنقل بسهولة.

كما شملت المشاريع مشروع تطوير بيئة العمل في مديرية الشؤون الصحية لتوفير بيئة عمل أمنه ومحفزة ومتوافقة مع متطلبات الجودة ، بما يحقق المردود الايجابي على انتاجية العمل بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل ، وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمراجعين والمستفيدين.

ولما للتدريب من أهمية لمنسوبي صحة حفر الباطن في الادارات والمستشفيات والمراكز الصحية وذلك للوصول لأعلى جودة ممكنة في الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين فقد قامت الشؤون الصحية بتطوير قاعة التدريب في المديرية والتي تتكون من طابقين وتتألف من مسرح يتسع لـ120 مقعداُ مجهز بأحدث نظم الإضاءة والصوت إضافة الى اقسام للتدريب وورش العمل ومكاتب إدارية .