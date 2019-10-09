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“صناعة ثقافة مسرحية” أمسية بجمعية الثقافة والفنون بتبوك

“صناعة ثقافة مسرحية” أمسية بجمعية الثقافة والفنون بتبوك
http://almnatiq.net/?p=783598
تبوك- فايز السميري:

تقيم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثله في اللجنة الثقافية (البرنامج الثقافي) ولجنة المسرح مساء غدٍ الخميس أمسية ثقافية فنية تحت عنوان “صناعة ثقافة مسرحية” والتي يشارك بها الفنان المسرحي محمد المنصور والكاتب المسرحي علي مسامح ويديرها الإعلامي صالح المرواني وذلك بالصالة الفنية بمقر الجمعية وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي
بأن الأمسية تقدم طروحات نقدية وفنية تهدف إلى نشر الثقافة المسرحية ضمن الصناعة الثقافية والإبداعية
بوصف المسرح عالم من الفنون وبحر من الثقافة مشيراً إلى أن الأمسية ستتناول تحديد إشكاليات وأهداف المشهد المسرحي المعاصر من خلال تقييم معطياته الحالية ومنجزه خلال السنوات الماضية، مع تناول مجموعة من قضاياه على المستويين المحلي والخارجي، ومنها إشكالية المصطلح في المسرح العربي، ولغة الخطاب في المسرح السعودي، بالإضافة إلى الشهادات والتجارب عن المسرح، يقدمها مسرحيون لهم إسهامات في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج.
ودعا مدير الجمعية كافة المسرحيين لحضور الأمسية وإثرائها دعماً للحراك الثقافي بالمنطقة.

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