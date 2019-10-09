أكثر من 690 ألف أمر دفع أصدرتها “اعتماد” و182 ألف منافسة طرحتها المنصة

الدمام - فتحية عبدالله

قال عبد الله عميرة المسؤول المختص بمنصة “اعتماد ” بوزارة المالية ان المنصة اصدرت أوامر دفع بأكثر من 690 ألف أمر، مشيرا إلى ان عدد حسابات المستخدمين من القطاع الخاص يتجاوز 52 ألف مستخدم، لافتا إلى ان عدد المنافسات التي طرحت عبر “اعتماد” تجاوز 182 ألف منافسة.

وقال عميرة خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية ضمن برامج وانشطة لجنة المقاولات بعنوان ” منصة اعتماد ” الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 وادارها عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد، بان “اعتماد” منصة الكترونية للخدمات المالية الحكومية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينا للتحول الرقمي ورفع الشفافية والكفاءة، مضيفا، ان “اعتماد” منصة الكترونية رائدة للمعاملات المالية الحكومية تعزز الشفافية في الإجراءات وتساهم في تنمية الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى ان التحول الرقمي من خلال اتمتة جميع خدمات وزارة المالية من خلال توحيد الإجراءات والاشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها ورفع كفاءة الانفاق الحكومي.

وأوضح ان “اعتماد” تهدف للحد من تعثر المشاريع بواسطة توحيد إجراءات رفع المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع وغيرها لجميع الجهات الحكومية وكذلك اتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة المنشآت الناشئة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها كذلك على تنفيذ المشاريع وإنجازها، فضلا عن الاطلاع على جدول المدفوعات المستحقة والمقبلة والاستعداد لها،

وذكر ان الجهات المستخدمة لمنصة “اعتماد” تتمثل في الجهات الحكومية التي تقوم برفع الطلبات والكشوفات الخاصة بها لوزارة المالية وكذلك وزارة المالية عبر استقبال الطلبات من الجهات الحكومية ومعالجتها وصرف المدفوعات ومراكز الامتياز لمراقبة الأداء مثل مركز الإنجاز والتدخل السريع، فضلا عن الباحثين وصناع القرار لتوفير معلومات مختلفة وإحصائية.

وأشار إلى ان خدمات منصة ” اعتماد: تتمثل في توفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها بواسطة توزيع الميزانية وتعزيز الميزانية وعرض الميزانية وتخطيط الميزانية ومناقلات الميزانية، بالإضافة إلى طرح المناقصات وفحص العروض والترسية الكترونيا كما تمكن القطاع ا لخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها الكترونيا

واكد ان المنصة تعمل على توفير اتاحة عقود التضامن وتقييمالموردين واتاحة التظلم واتاحة طلب التمديد والتأهيل المسبق والتأهيل اللاحق قريبا، مضيفا، ان المنصة توفر إدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل الكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية عبر تسجيل العقود وإجازة العقود، فضلا عن تمكين الجهات الحكومية من تقديم المطالبات المالية الخاصة بمشاريعهم مع الموردين مرورا باوامر الصرف والدفع الكترونيا.