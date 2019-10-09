السلطات القطرية تعتقل 35 مواطنا بعد انتقادهم لقناة الجزيرة

المناطق _ الرياض

اعتقل جهاز أمن الدولة القطري 35 مواطناً قطرياً، بعد ممارستهم حرية الرأي والتعبير عل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اعترضوا فيها على تركيز قناة الجزيرة الدول الرباعية الداعية لمحاربة الإرهاب بشكل كثيف.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن المقبوض عليهم في قطر لم يتظاهروا في الشوارع ضد أمير قطر تميم بن حمد أو يهتفون أو رفعوا لافتات معادية لبلدهم أو حرضوا على اغتيالات بل عبروا عن رأيهم فيما تبثه قناة الجزيرة من سموم ضد بعض الدول العربية.

وحسب تلك المصادر أكد الإعلامي المصري بأن القطرين المقبوض عليهم انتقدوا عزمي بشارة، وطرحوا تساؤلات عن دوره في قطر، وعن أموال مؤسسات قطر الخيرية، وهل فيها شبهات فساد.