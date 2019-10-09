كلية الجبيل الصناعية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج أخصائي معتمد في هندسة السلامة من الحرائق

المناطق _ الجبيل الصناعية

احتفل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً في كلية الجبيل الصناعية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج أخصائي معتمد في هندسة السلامة من الحرائق والبالغ عددهم (16) متدرباً من عدة مؤسسات حكومية وشركات صناعية حيث استغرق تدريبهم بالكلية (12) أسبوع تدريبي.

وحضر الحفل منسوبي قطاع التعليم يترأسهم مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري وعدد من مسؤولي الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ومسؤولي الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء بالإضافة إلى العديد من مسؤولي الجهات الحكومية والشركات الصناعية.

ويتضمن البرنامج على إحدى عشر مادة تخصصية مكثفة يتخللها التدريب العملي في علوم الفيزياء، وكيمياء الاشتعال، وسلوك الحرائق، وكيمياء المواد الخطرة، وحماية الأرواح، ومواد الإنشاء المقاومة للحرائق، بالأضافة إلى أنظمة الكشف والإنذار من الحرائق، وإمدادات المياه والأنظمة الهيدروليكية للحماية من الحرائق، وتصميم أنظمة الحماية من الحرائق، ومراجعة المخططات واعتمادها.

وتتمحور مخرجات البرنامج حول فحص المنشآت وتقييمها، ودراسة وتحليل قابلية اشتعال المواد، وإعداد الخطط الوقائية للحد من خسائر الحرائق، وفحص وتشغيل وإجراء الاختبارات الروتينية لمعدات الإطفاء الثابتة بالإضافة إلى استخدام المراجع المعتمدة في مجال السلامة والحماية من الحرائق والقدرة على فهمها وتطبيقها.

ويعد برنامج أخصائي معتمد في هندسة السلامة من الحرائق متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معتمدة إضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال السلامة والحرائق أو الحاصلين على شهادة الدبلوم بخبرة لا تقل عن سنتان ، بينما الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فانه يتطلب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ويعتبر برنامج أخصائي معتمد في هندسة السلامة من الحرائق” برنامج تدريبي معتمد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني والجمعية السعودية للسلامة والإطفاء (SASF).

الجدير بالذكر إن مركز تدريب السلامة والوقاية من الحرائق بكلية الجبيل الصناعية مجهز بأحدث المعامل وأفضل مرافق التدريب الحاصلة على اعتمادات دولية وذلك تحقيقاً لرؤية الكلية لتقديم الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي الشركات في مدينة الجبيل الصناعية.

كما أن المركز يحتوي على معمل الاحتراق، ومعمل أنظمة الإنذار والكشف عن الحرائق، ومعمل الأنظمة المائية الثابتة للوقاية من الحرائق ومعمل تصميم ومحاكاة أنظمة الوقاية من الحرائق.

ويسعى المركز إلى تأهيل قوى عاملة ذات كفاءة عالية في مجال السلامة من الحرائق وحماية الأرواح عن طريق تقديم برامج تدريبية احترافية معتمدة من جهات الاعتماد المحلية والدولية الرائدة في مجال السلامة والوقاية من الحرائق.