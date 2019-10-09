أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الرس الرياضي لذوي الإعاقة

المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الرس الرياضي لذوي الإعاقة عبدالله النصيان يرافقه أعضاء النادي الذين قدموا للسلام على سموه واطلاعه على خطة النادي وأنشطته الحالية والمستقبلية ومشروع بناء مقره مستقبلاً.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالحضور، مشيداً بما يبذله النادي من جهود، حاثاً رئيس وأعضاء النادي على مضاعفة الجهود لخدمة أهداف النادي النبيلة والإنسانية من قبل مجلس الإدارة، منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تسخير الإمكانيات كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع, مؤكداً على أن الثقة بالنفس والإصرار هي الأهم في حياة الانسان والاعاقة الحقيقية هي في الهمة وليست في الجسد, لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 عكست مفهوم ذلك الاهتمام لأبنائنا من ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد.

من جانبه، عبر رئيس النادي أصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الإدارة عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يحظى به النادي من دعم واهتمام للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن توجيهاته تعد حافزاً لهم في مضاعفة الجهود.