تعليم تبوك يدرب سائقي الحافلات المدرسية على الإسعافات الأولية

المناطق _ تبوك

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة خدمات الطلاب اليوم دورة تدريبية تثقيفية عن الإسعافات الأولية لسائقي حافلات النقل المدرسي بالتعاون مع شركة “سيتكو” السعودية الإماراتية لخدمات النقل المدرسي و هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة بحضور مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي وذلك على مسرح الإدارة بتبوك.

وأكد مساعد مدير تعليم تبوك في كلمة ألقاها في بداية الدورة على أهمية تعزيز جوانب الأمن والسلامة في خدمة النقل المدرسي وخاصة فيما يتعلق بتأهيل سائقي الحافلات المدرسية وتدريبهم على الإسعافات الأولية وفق شروط ومعايير محددة تضمن للطلبة رحلات مريحة وموثوقة وسالمة إلى وجهاتهم.

ولفت مساعد مدير إدارة خدمات الطلاب فيصل قالط إلى أن هذه الدورة التدريبية اشتملت على محاضرة وتطبيق عملي على الإنعاش القلبي والرئوي وكيفية التعامل مع انسداد مجرى الهواء في حالة الاختناق وتجبير الكسور وإيقاف النزيف والتعامل مع المشاكل القلبية والتنفسية.