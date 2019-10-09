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أمير حائل⁩ يسلم وحدات الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي ويرعى توقيع اتفاقيات شراكة جديدة بالمنطقة

أمير حائل⁩ يسلم وحدات الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي ويرعى توقيع اتفاقيات شراكة جديدة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=783647
المناطق _ حائل
سلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في صالة الاستقبالات الرئيسة بالإمارة أمس، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعدد من المستفيدين بالمنطقة.
    وكرّم سموه الجمعيات الشريكة للإسكان التنموي والمساهمة بتسليم الوحدات السكنية لهذه الدفعة وذلك تقديراً للجمعيات الفاعلة بالمنطقة, وشملت جمعية أجا النسائية والجمعية الخيرية بحائل وجمعية رعاية الأيتام رفاق.
    كما رعى سموه توقيع اتفاقيات شراكة جديدة بين الإسكان التنموي وكل من جمعية رعاية الأطفال المعاقين ” هدكا “, وجمعية سفانه الأهلية, وجمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان, وجمعية البر الأهلية بالأجفر وذلك سعياً لتحفيزها لسرعة العمل بخدمة الأسر الأشد حاجة بالمنطقة.
   ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمشاريع الإسكان بشكل عام والإسكان التنموي بشكل خاص وكذلك حرص معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل والقائمين على الفرع بالمنطقة على تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية.
   وأكد سموه أهمية برنامج الإسكان التنموي وأهمية تعاون الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لخدمة المستفيدين منه، معرباً عن شكره للجميع, مقدماً التهنئة للمستفيدين الذين استلموا وحداتهم السكنية, متطلعاً إلى المزيد من الخدمات المقدمة لطالبي الإسكان بمختلف منتجاته.
ويأتي الإسكان التنموي كإحدى مبادرات برنامج الإسكان وأحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف لتلبية احتياج الأسر المستحقة من المساكن للانتفاع بها وفق احتياجاتهم حيث يوفر الوحدات السكنية إما من خلال الشراء المباشر من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في مناطق مختلفة بالمملكة .​
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