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بمشاركة 40 عضو هيئة تدريس من الجنسين

جامعة القصيم تختتم دورة «مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة»

جامعة القصيم تختتم دورة «مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة»
http://almnatiq.net/?p=783656
المناطق _ بريدة
اختتمت جامعة القصيم، أمس الثلاثاء الموافق 9/2/1441هـ، الدورة التدريبية التي أقامتها عمادة البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تحت عنوان «مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة»، بالتعاون مع الناشر الدولي (Nature Publishing Group)، حيث استمرت الدورة لمدة يومين، بحضور 40 عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الجنسين، وذلك في مقر مركز تنمية القيادات والقدرات بالجامعة.

وجاءت هذه الدورة انطلاقا من رغبة العمادة في تأصيل الجودة النوعية للمشاريع البحثية وللأوراق العلمية في الجامعة، وزيادة فرص نشرها في المجلات المصنفة في قوائم (, ISI Scopus)، والتي تسهم في رفع تصنيف الجامعة في قائمة QS.

من جهته، أوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور منصور الشريدة أن الدورة ناقشت عددا من المحاور الهامة فيما يخص هذا الموضوع ومنها: الأسس التي يجب اتباعها لكتابة الورقة العلمية ونشرها في المجلات المصنفة العالية، وقراءة ملحوظات المراجعين وآلية التعامل معها، إضافة إلى متطلبات النشر في المجلات الأعلى تصنيفًا وآليات اختيارها.

وأضاف “الشريدة”: أن برنامج هذه الندوة المتخصص قد قدم نصائح وتوجيهات في الكتابة العلمية الرصينة، والنشر العلمي المميز، وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث تم تقديمها من خلال مدرب ومدربة متخصصين في النشر العلمي، كما اشتمل البرنامج على محاضرات وأنشطة علمية، وأمثلة حية، ونقاشات علمية، وتم استعراض تجارب في مراحل النشر.

وبين عميد عمادة البحث العلمي أنه قد تمت إتاحة الفرصة لكل مشارك بالبرنامج في مناقشة ملخص دراسة يجريها، مع الخبير مقدم البرنامج، ثم تلقى المشارك الرأي العلمي، والتوجيه لتطوير البحث والتغذية الراجعة على الملخص، كما تم تحديد مستوى البرنامج حسب طلب الجهة، واشتمل على المجالات التي تم تحديدها، عام أو متخصص في مجالات محددة، حيث استهدف البرنامج الباحثين ذوي الخبرة الأقل والمتوسطة والمتقدمة.  

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