سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف الجميح

جازان _ فضة عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, توقيع اتفاقية الشراكة المبرمة بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف محمد بن عبدالله الجميح ـ رحمه الله ـ بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن حسن الأمير.

واستمع سموه لشرح مفصل عن الاتفاقية التي وقعها نيابة عن جمعية الأسر المنتجة رئيس مجلس الإدارة محمود بن علي الأقصم ، وعبدالمجيد بن حمد الجميح ممثلاً عن وقف محمد بن عبدالله الجميح, وتتضمن العديد من البنود في مجالات الشراكة والتعاون وريادة الأعمال وكل ما من شأنه تذليل وتمهيد الطرق المعينة لإيجاد فرص عمل للأسر المنتجة رياديه تسهم في تنمية المنطقة من خلال اختراعات نوعية بناءة ومشاريع مبتكرة حديثة وأنشطة ريادية تقوم على البحث العلمي والممارسة المنهجية من خلال بيئة عمل محفزة يكفلها الطرفان.

وتهدف الاتفاقية لدعم 100 مشروع من مشاريع الأسر المنتجة متناهية الصغر بقروض حسنة مستردة بعد استيفاء المتطلبات حسب آليات وضوابط معينة , وعقد دورات تدريبية ودراسات جدوى وإدارة للمشاريع الصغيرة والمقابلات الشخصية وغيرها ، سعياً لمساعدة الأسر المنتجة وذات المهن والحرف على البدء بتنفيذ مشاريعهن وممارسة العمل الحر والانخراط في سوق العمل.

وتسعى جمعية الأسر المنتجة في جازان بالتعاون مع وقف محمد الجميح من خلال الاتفاقية للمساهمة في إيجاد فرص عمل للأسر المنتجة ومساعدتهن في فتح مشاريعهن , لتحريك عجلة التنمية من خلال رفد سوق العمل بأعمال حرة تزيد من الحركة التجارية , لسد حاجة الأسر المحتاجة ومساعدتهن للاكتفاء الذاتي , ومساعدة الباحثين والباحثات عن العم للحصول على فرص وظيفية في سوق العمل وتمكينهم من العمل وتطوير مشاريع الأسر المنتجة القائمة بالمنطقة والمحافظة على ثباتها وزيادة مبيعاتها.

حضر مراسيم توقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة لشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.