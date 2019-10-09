احدث الأخبار

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف الجميح
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستقبل وفداً من مجلس سياسة الشرق الأوسط ويبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك ونشر قيم الحوار والتعايش
أبرز المواد
 المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة
أبرز المواد
 جامعة القصيم تختتم دورة «مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة»
منطقة القصيم
 “الأراضي البيضاء”: ‎الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم “من قبل مالكها” بمساحة مليون متر مربع في “جدة”
أبرز المواد
 أمير حائل⁩ يسلم وحدات الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي ويرعى توقيع اتفاقيات شراكة جديدة بالمنطقة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يدرب سائقي الحافلات المدرسية على الإسعافات الأولية
منطقة تبوك
 أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الرس الرياضي لذوي الإعاقة
أبرز المواد
 كلية الجبيل الصناعية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج أخصائي معتمد في هندسة السلامة من الحرائق
المنطقة الشرقية
 “إعمار اليمن” يلتقي الوكالات التنموية والبنك الدولي والمؤسسات البحثية في واشنطن
أبرز المواد
 السلطات القطرية تعتقل 35 مواطنا بعد انتقادهم لقناة الجزيرة
أبرز المواد
 صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة
أبرز المواد
سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف الجميح

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف الجميح

أبرز المواد
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستقبل وفداً من مجلس سياسة الشرق الأوسط ويبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك ونشر قيم الحوار والتعايش

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستقبل وفداً من مجلس سياسة الشرق الأوسط ويبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك ونشر قيم الحوار والتعايش

أبرز المواد
المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة

المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة

أبرز المواد
جامعة القصيم تختتم دورة «مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة»

جامعة القصيم تختتم دورة «مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة»

منطقة القصيم

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف الجميح

سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف الجميح
http://almnatiq.net/?p=783671
جازان _ فضة عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, توقيع اتفاقية الشراكة المبرمة بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف محمد بن عبدالله الجميح ـ رحمه الله ـ بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن حسن الأمير.
واستمع سموه لشرح مفصل عن الاتفاقية التي وقعها نيابة عن جمعية الأسر المنتجة رئيس مجلس الإدارة محمود بن علي الأقصم ، وعبدالمجيد بن حمد الجميح ممثلاً عن وقف محمد بن عبدالله الجميح, وتتضمن العديد من البنود في مجالات الشراكة والتعاون وريادة الأعمال وكل ما من شأنه تذليل وتمهيد الطرق المعينة لإيجاد فرص عمل للأسر المنتجة رياديه تسهم في تنمية المنطقة من خلال اختراعات نوعية بناءة ومشاريع مبتكرة حديثة وأنشطة ريادية تقوم على البحث العلمي والممارسة المنهجية من خلال بيئة عمل محفزة يكفلها الطرفان.
وتهدف الاتفاقية لدعم 100 مشروع من مشاريع الأسر المنتجة متناهية الصغر بقروض حسنة مستردة بعد استيفاء المتطلبات حسب آليات وضوابط معينة , وعقد دورات تدريبية ودراسات جدوى وإدارة للمشاريع الصغيرة والمقابلات الشخصية وغيرها ، سعياً لمساعدة الأسر المنتجة وذات المهن والحرف على البدء بتنفيذ مشاريعهن وممارسة العمل الحر والانخراط في سوق العمل.
وتسعى جمعية الأسر المنتجة في جازان بالتعاون مع وقف محمد الجميح من خلال الاتفاقية للمساهمة في إيجاد فرص عمل للأسر المنتجة ومساعدتهن في فتح مشاريعهن , لتحريك عجلة التنمية من خلال رفد سوق العمل بأعمال حرة تزيد من الحركة التجارية , لسد حاجة الأسر المحتاجة ومساعدتهن للاكتفاء الذاتي , ومساعدة الباحثين والباحثات عن العم للحصول على فرص وظيفية في سوق العمل وتمكينهم من العمل وتطوير مشاريع الأسر المنتجة القائمة بالمنطقة والمحافظة على ثباتها وزيادة مبيعاتها.
حضر مراسيم توقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة لشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

روابط ذات صلة

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستقبل وفداً من مجلس سياسة الشرق الأوسط ويبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك ونشر قيم الحوار والتعايش

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستقبل وفداً من مجلس سياسة الشرق الأوسط ويبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك ونشر قيم الحوار والتعايش
المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة

المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة
“الأراضي البيضاء”: ‎الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم “من قبل مالكها” بمساحة مليون متر مربع في “جدة”

“الأراضي البيضاء”: ‎الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم “من قبل مالكها” بمساحة مليون متر مربع في “جدة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*