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أمير القصيم يستقبل مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية

أمير القصيم يستقبل مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية
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المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, معالي مساعد وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر يرافقه المشرف التنفيذي على فروع المناطق في الوزارة ياسر البابطين.

وتناول اللقاء استعراض خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ودورها في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ودعم توطين الوظائف, إلى جانب أعمالها المتواصلة في تعزيز الشأن والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات غير الربحية.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بمعالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية, منوهاً بما يتلقاه القطاع من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وكافة انحاء المملكة, مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر تعزيزها وتنميتها للمبادرات الخادمة لأبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته قدم معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما تجده وزارة العمل من تكاتف من قبل امارة منطقة القصيم ودعم وتشجيع وإقامة المبادرات الاجتماعية الخادمة لأبناء المنطقة, مؤكداً على دعم القيادة ـ أيدها الله ـ لكل ما من شأنه تعزيز دور الوزارة وفي كافة مناطق المملكة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال, وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.

 

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