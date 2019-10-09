احدث الأخبار

أمانة عسير توقع عقد استثماري مع شركة المأكولات السريعة ” البيك “
منطقة عسير
 أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع غرفه الشرقية لإنشاء مجسم جمالي بالخبر
المنطقة الشرقية
 المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعقد اجتماعه الـ25
أبرز المواد
 بلدي تبوك يناقش آلية الارتقاء بمستوى سلامة الطرق
منطقة تبوك
 مراقبة الأسواق ببلدية الخبر تصادر أكثر من 13 ألف كرتون خضار وتضبط 957 مخالف خلال عام
المنطقة الشرقية
 بدء أعمال مؤتمر “تحويل التعليم بالوطن العربي من التعليم إلى التعلم لغرض الابتكار”
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف الجميح
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستقبل وفداً من مجلس سياسة الشرق الأوسط ويبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك ونشر قيم الحوار والتعايش
أبرز المواد
 المؤتمر اللوجستي السعودي سيشهد الإعلان عن أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة
أبرز المواد
 جامعة القصيم تختتم دورة «مهارة كتابة الأوراق العلمية وكيفية نشرها في المجلات المصنفة»
منطقة القصيم
 “الأراضي البيضاء”: ‎الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم “من قبل مالكها” بمساحة مليون متر مربع في “جدة”
أبرز المواد
أمانة عسير توقع عقد استثماري مع شركة المأكولات السريعة ” البيك “

أمانة عسير توقع عقد استثماري مع شركة المأكولات السريعة ” البيك “

منطقة عسير
أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع غرفه الشرقية لإنشاء مجسم جمالي بالخبر

أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع غرفه الشرقية لإنشاء مجسم جمالي بالخبر

المنطقة الشرقية
المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعقد اجتماعه الـ25

المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعقد اجتماعه الـ25

أبرز المواد
بلدي تبوك يناقش آلية الارتقاء بمستوى سلامة الطرق

بلدي تبوك يناقش آلية الارتقاء بمستوى سلامة الطرق

منطقة تبوك

مراقبة الأسواق ببلدية الخبر تصادر أكثر من 13 ألف كرتون خضار وتضبط 957 مخالف خلال عام

مراقبة الأسواق ببلدية الخبر تصادر أكثر من 13 ألف كرتون خضار وتضبط 957 مخالف خلال عام
http://almnatiq.net/?p=783686
المناطق _ الخبر

أصدرت بلدية محافظة الخبر (إدارة مراقبة الأسواق) تقريرها لعام 1440هـ المنصرم, والذي يبين الجهد الدؤوب على ضبط أسواق الخبر وإزالة مخالفاتها، وإيقاف الباعة المخالفين واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن عدد الزيارات الميدانية على المحلات والأماكن العامة بلغ ما يزيد عن  10456 زيارة تم خلالها رصد 434 محل مخالف, فيما بلغ عدد الإنذارات 376 إنذار, وضبط 957 مخالف للنظام, وبلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 13345 كرتون خضار, ومصادرة مواد أخرى متنوعة بلغت كميتها 27.679 قطعة تشمل ملابس, واكسسوارات.

وأكد المهندس سلطان الزايدي أن الباعة الجائلين يزاولون النشاط بشكل غير نظامي, كما أن البيع عن طريق التجول أو استخدام الأرصفة غير نظامي، وأن المراقبين يقومون بعملهم بجولات تفتيشية ورقابية على كافة أحياء الخبر لرصد المخالفين وضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم, مؤكدا في الوقت ذاته بحرص البلدية على منع الباعة الجائلين في كافة أنحاء المدينة وخاصة أن الكثير من المنتجات التي يبيعونها تكون مجهولة المصدر، بالإضافة إلى سوء العرض والتخزين مما يعرض المنتجات للتلف وبالتالي يعرض صحة وسلامة الأنسان للخطر, مؤكدا في الوقت ذاته استمرار تلك الجهود وضرورة دعمها لما لها من أثر كبير في الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام للخبر .

وشدد الزايدي أن هذه الحملات تأتي تأكيداً على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وإزالة كافة أشكال المشوهات للمنظر العام، بالإضافة إلى حرص البلدية على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين.

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع غرفه الشرقية لإنشاء مجسم جمالي بالخبر

أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع غرفه الشرقية لإنشاء مجسم جمالي بالخبر
المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعقد اجتماعه الـ25

المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعقد اجتماعه الـ25
كلية الجبيل الصناعية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج أخصائي معتمد في هندسة السلامة من الحرائق

كلية الجبيل الصناعية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج أخصائي معتمد في هندسة السلامة من الحرائق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*