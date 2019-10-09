مراقبة الأسواق ببلدية الخبر تصادر أكثر من 13 ألف كرتون خضار وتضبط 957 مخالف خلال عام

المناطق _ الخبر

أصدرت بلدية محافظة الخبر (إدارة مراقبة الأسواق) تقريرها لعام 1440هـ المنصرم, والذي يبين الجهد الدؤوب على ضبط أسواق الخبر وإزالة مخالفاتها، وإيقاف الباعة المخالفين واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن عدد الزيارات الميدانية على المحلات والأماكن العامة بلغ ما يزيد عن 10456 زيارة تم خلالها رصد 434 محل مخالف, فيما بلغ عدد الإنذارات 376 إنذار, وضبط 957 مخالف للنظام, وبلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 13345 كرتون خضار, ومصادرة مواد أخرى متنوعة بلغت كميتها 27.679 قطعة تشمل ملابس, واكسسوارات.

وأكد المهندس سلطان الزايدي أن الباعة الجائلين يزاولون النشاط بشكل غير نظامي, كما أن البيع عن طريق التجول أو استخدام الأرصفة غير نظامي، وأن المراقبين يقومون بعملهم بجولات تفتيشية ورقابية على كافة أحياء الخبر لرصد المخالفين وضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم, مؤكدا في الوقت ذاته بحرص البلدية على منع الباعة الجائلين في كافة أنحاء المدينة وخاصة أن الكثير من المنتجات التي يبيعونها تكون مجهولة المصدر، بالإضافة إلى سوء العرض والتخزين مما يعرض المنتجات للتلف وبالتالي يعرض صحة وسلامة الأنسان للخطر, مؤكدا في الوقت ذاته استمرار تلك الجهود وضرورة دعمها لما لها من أثر كبير في الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام للخبر .

وشدد الزايدي أن هذه الحملات تأتي تأكيداً على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وإزالة كافة أشكال المشوهات للمنظر العام، بالإضافة إلى حرص البلدية على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين.