المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعقد اجتماعه الـ25

المناطق _ الظهران

يعقد المجلس الاستشاري الدولي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن غدا, اجتماعه الـ25, بمشاركة أعضاء المجلس من القطاعين الأكاديمي والصناعي, وذلك في العاصمة التشيكية براغ.

ويتضمن الاجتماع الذي يستمر يومين تقديم عرض عن المستجدات التي شهدتها الجامعة منذ آخر اجتماع للمجلس قبل 6 أشهر والخاصة بخطوات تحول الجامعة إلى جامعة بحثية لتكون على نمط جامعات النخبة في العالم المعروفة بأثرها الاقتصادي الفعال، وقبول الدفعة الأولى من الطالبات في مرحلة الدراسات العليا في تخصصات الرياضيات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال ، وعروضاً عن كفاءة الإنفاق في الجامعة وعن التصور المستقبلي للتحول الإستراتيجي للجامعة وكيفية تحقيق التكامل بين القطاعين الأكاديمي والبحثي في الجامعة.

كما يتضمن برنامج الاجتماع زيارة إلى جامعة التشيك التقنية للاطلاع على تجربتها في نقل التقنية وإمكانية التعاون المستقبلي بين الجامعتين.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور سهل عبدالجواد, أن المجلس يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها تقديم الاستشارة المتخصصة لرؤية الجامعة وتوجهاتها المستقبلية، والاستفادة من التوجهات والمستجدات العالمية في التعليم العالي والتطور التقني والصناعي، ودعم جهود الجامعة في تعزيز ميزتها التنافسية ومكانتها على الصعيد العالمي، وتفعيل شراكات الجامعة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية العالمية، واقتراح مبادرات تطويرية جديدة للجامعة، الإسهام في تطوير العملية التعليمية والنتاج البحثي والتواصل المجتمعي للجامعة.

وبين أن الجامعة حرصت منذ تأسيس المجلس على أن يتم اختيار أعضائه بشكل متوازن بين القطاعين الصناعي والأكاديمي واستقطب لعضويته نخبة من أبرز الأكاديميين ومديري الجامعات في العالم والرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الشركات الصناعية العظمى في العالم.