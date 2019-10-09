احدث الأخبار

مدير مكتب التعليم بشمال جدة: التوجيه والإرشاد يُعد العمود الفقري لنجاح العمل التربوي في المدارس
منطقة مكة المكرمة
 استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف
المنطقة الشرقية
 “غرفة مكة” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع
منطقة مكة المكرمة
 أمانة عسير توقع عقد استثماري مع شركة المأكولات السريعة ” البيك “
منطقة عسير
 أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع غرفه الشرقية لإنشاء مجسم جمالي بالخبر
المنطقة الشرقية
 المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعقد اجتماعه الـ25
أبرز المواد
 بلدي تبوك يناقش آلية الارتقاء بمستوى سلامة الطرق
منطقة تبوك
 مراقبة الأسواق ببلدية الخبر تصادر أكثر من 13 ألف كرتون خضار وتضبط 957 مخالف خلال عام
المنطقة الشرقية
 بدء أعمال مؤتمر “تحويل التعليم بالوطن العربي من التعليم إلى التعلم لغرض الابتكار”
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأسر المنتجة بجازان ووقف الجميح
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستقبل وفداً من مجلس سياسة الشرق الأوسط ويبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك ونشر قيم الحوار والتعايش
أبرز المواد
مدير مكتب التعليم بشمال جدة: التوجيه والإرشاد يُعد العمود الفقري لنجاح العمل التربوي في المدارس

مدير مكتب التعليم بشمال جدة: التوجيه والإرشاد يُعد العمود الفقري لنجاح العمل التربوي في المدارس

منطقة مكة المكرمة
استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف

استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف

المنطقة الشرقية
“غرفة مكة” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع

“غرفة مكة” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع

منطقة مكة المكرمة
أمانة عسير توقع عقد استثماري مع شركة المأكولات السريعة ” البيك “

أمانة عسير توقع عقد استثماري مع شركة المأكولات السريعة ” البيك “

منطقة عسير

المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعقد اجتماعه الـ25

المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعقد اجتماعه الـ25
http://almnatiq.net/?p=783693
المناطق _ الظهران

يعقد المجلس الاستشاري الدولي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن غدا, اجتماعه الـ25, بمشاركة أعضاء المجلس من القطاعين الأكاديمي والصناعي, وذلك في العاصمة التشيكية براغ.
ويتضمن الاجتماع الذي يستمر يومين تقديم عرض عن المستجدات التي شهدتها الجامعة منذ آخر اجتماع للمجلس قبل 6 أشهر والخاصة بخطوات تحول الجامعة إلى جامعة بحثية لتكون على نمط جامعات النخبة في العالم المعروفة بأثرها الاقتصادي الفعال، وقبول الدفعة الأولى من الطالبات في مرحلة الدراسات العليا في تخصصات الرياضيات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال ، وعروضاً عن كفاءة الإنفاق في الجامعة وعن التصور المستقبلي للتحول الإستراتيجي للجامعة وكيفية تحقيق التكامل بين القطاعين الأكاديمي والبحثي في الجامعة.
كما يتضمن برنامج الاجتماع زيارة إلى جامعة التشيك التقنية للاطلاع على تجربتها في نقل التقنية وإمكانية التعاون المستقبلي بين الجامعتين.
وأوضح مدير الجامعة الدكتور سهل عبدالجواد, أن المجلس يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها تقديم الاستشارة المتخصصة لرؤية الجامعة وتوجهاتها المستقبلية، والاستفادة من التوجهات والمستجدات العالمية في التعليم العالي والتطور التقني والصناعي، ودعم جهود الجامعة في تعزيز ميزتها التنافسية ومكانتها على الصعيد العالمي، وتفعيل شراكات الجامعة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية العالمية، واقتراح مبادرات تطويرية جديدة للجامعة، الإسهام في تطوير العملية التعليمية والنتاج البحثي والتواصل المجتمعي للجامعة.
وبين أن الجامعة حرصت منذ تأسيس المجلس على أن يتم اختيار أعضائه بشكل متوازن بين القطاعين الصناعي والأكاديمي واستقطب لعضويته نخبة من أبرز الأكاديميين ومديري الجامعات في العالم والرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الشركات الصناعية العظمى في العالم.

روابط ذات صلة

استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف

استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف
أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع غرفه الشرقية لإنشاء مجسم جمالي بالخبر

أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع غرفه الشرقية لإنشاء مجسم جمالي بالخبر
مراقبة الأسواق ببلدية الخبر تصادر أكثر من 13 ألف كرتون خضار وتضبط 957 مخالف خلال عام

مراقبة الأسواق ببلدية الخبر تصادر أكثر من 13 ألف كرتون خضار وتضبط 957 مخالف خلال عام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*