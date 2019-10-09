أمين الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع غرفه الشرقية لإنشاء مجسم جمالي بالخبر

المناطق _ الخبر

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الاربعاء الموافق 10/02/1441هـ، في وكالة التعمير والمشاريع، اتفاقية تعاون مع غرفة الشرقية، ومثلها رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الاستاذ عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، لإنشاء مجسم جمالي في أحد التقاطعات بمحافظة الخبر، وتأتي هذه المبادرة من مجلس شباب أعمال غرفة الشرقية.

وعقب توقيع الاتفاقية أعرب معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره وتقديره لمثل هذه المبادرات والتي أطلقتها الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الميادين وإنشاء المجسمات الجمالية في ميادين حاضرة الدمام، وذلك من منطلق رفع الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص.

وقال المهندس الجبير إن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بالتعاون مع غرفة الشرقية، والتي تتضمن إنشاء مجسم جمالي في أحد التقاطعات المهمة في محافظة الخبر من مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية سوف تعزز النهضة التنموية المتزايدة التي تشهدها المنطقة الشرقية، كما أنها تأتي تماشيا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن هذه المبادرة من مجلس شباب أعمال غرفة الشرقية وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، لإنشاء مجسم جمالي في محافظة الخبـر؛ إنما تأتي تعبيـرًا وإبرازًا للحالة الحضارية والتنموية المتلاحقة والمتزايدة التـي تشهدها المنطقة الشرقية وفق توجيهات صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، صاحب السموّ الملكي الأميـر، أحمد بن فهد بن سلمان.

وأوضح الخالدي، أن المجسم سوف يقع في أكثـر المناطق حيوية بمدينة الخبـر؛ حيث التقاطع الجديد الذي تمت إعادة تصميمه لتسهيل الحركة المرورية من وإلى كورنيش الخبر، لُيشكل محورًا بصريًا هامًا في جميع الاتجاهات، مثمنا الدور الكبير الذي تقدمه أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير في تطوير المنظومة الحضرية .

وأكد الخالدي، أن الغرفة دائمًا ما تسعى إلى تقديم خدمات متميزة عبـر برامج ومبادرات ذات طابع شمولي وتنموي، وأن بناء مُجسم حضاري في مدينة الخبـر يُعد تعبيرًا واقعيًا عن مدى الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع كافة لتتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

من جهة ثانية قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية، كما تدعم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، والتي تأتي وفقا لتوجيهات معالي المهندس فهد بن محمد الجبير بتذليل كافة العقبات والتعاون مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه خدمة التنمية الوطنية، وقد كان لدعم البلدية لعدد من المبادرات على مدى الأعوام السابقة والتي أثمرت على أرض الواقع بمحافظة الخبر، لافتا الى أن بناء هذا المعلم الدائم في مدينة الخبـر يعطي بصمة ايجابية بسبب التصميم الإبداعي الفريد، والإضافات المميزة، و يسهم في إبراز الجانب الجمالي للمدينة.

من جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي لشباب أعمال الشرقية، الاستاذ عبدالله بن فيصل البريكان، إن هذا المُجسم هو هدية من شباب المنطقة الشرقية إلى الوطن؛ بحيث يتم الكشف عنه ليلة اليوم الوطني الـ90، مشيرًا إلى أنه تم طرح الكثير من المبادرات والأفكار إلى أن تم الإجماع على فكرة إنشاء مجسم جمالي، يصبح رمزًا فخرًا واعتزازًا للشباب وتأكيدًا لانتمائهم وولاؤهم لأرض الوطن ومقدراتها.

حضر الاتفاقية كل من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وعدد من منسوبي غرفة الشرقية .