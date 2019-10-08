أمانة عسير توقع عقد استثماري مع شركة المأكولات السريعة ” البيك “

المناطق _ عسير

وقعت أمانة منطقة عسير ممثله بوكالة الاستثمار عقداً استثمارياً مع شركة المأكولات السريعة للأنظمة الغذائية ” البيك ” .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد جاء بغرض استثمار الموقع في حديقة أم الركب بمدينة أبها و ذلك بمساحة بلغت 3.464 م2 ، حيث تم تسليم الموقع للمستثمر للبدء في تنفيذه .

و أشار الحميدي الى ان الأمانة قد وضعت خططا مدروسة لرفع حجم استثمارات وإيرادات الأمانة وفقا لرؤية الأمانة وتماشيا مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية .

منوها بأن الأمانة تسعى حاليا إلى طرح مزيداً من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي وتخلق فرص عمل وظيفية للمواطنين والمواطنات.