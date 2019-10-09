“غرفة مكة” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع

المناطق _ مكة المكرمة

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم مذكرة تعاون مع شركة رصد الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تقديم برامج وورش عمل توعوية ودورات للعامة والمتخصصين على يد نخبة من الخبراء في هذا القطاع.

وأكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي، خلال توقيعه المذكرة عن الغرفة، مع الرئيس التنفيذي لشركة رصد الرقمية خالد عواد المحمدي، على أهمية الدورات المتخصصة والعامة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ضرورة تهيئة الشباب لتلك العلوم من خلال ورش العمل والدروات التدريبية والمؤتمرات.

ولفت إلى أن التقنية أصبحت فرضا وليس خيارا، مما يتطلب التهيئة الملائمة للتعامل معها ومواكبة العصر، كاشفاً عن عمل الغرفة على نقل المعرفة إلى الجيل الجديد من خلال مثل هذه الاتفاقات.

من جهته، عد الرئيس التنفيذي لشركة رصد الرقمية “غرفة مكة المكرمة” من الجهات المبادرة في الأعمال التي تخدم المجتمع، مبينا أن المنطقة في حاجة لحشد من الدورات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وبقية المجالات التي تشهد نقصا في المتخصصين بشكل عام.

وأشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عشر عالميًا من حيث قوة الأمن السيبراني، مبينًا أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي المرجع الوطني والوحيد في كل ما يختص الأمن السيبراني كجهة حكومية، وهي الجهة المشرعة، وقد أطلقت الهيئة ضوابط حاكمة لهذا القطاع.