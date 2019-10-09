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استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف

استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف

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استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف

استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف
http://almnatiq.net/?p=783711
المناطق _ القطيف

رحب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني بالاتفاق الذي جرى بين البلدية و شركة أرامكو السعودية، وذلك لاستزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف.

وأشاد خلال استقباله مؤخرا لفريق استدامة الطاقة الخضراء التابعة لشركة أرامكو السعودية بأهمية هذه الخطوة التي تدعم حفظ البيئة وتقليل الاحتباس الحراري، مؤكدا أن أنسنة المدن وتعزيز البعد الإنساني فيها يحقق أهداف رؤية المملكة 2030

وأبان أن مشروع استزراع مليون شتلة مانجروف في محافظة القطيف يأتي ضمن العمل على تحقيق التوازن البيئي وتوفير بيئة صالحة لتنمية الثروة السمكية وبما يشجع السياحة في المحافظة.

وقال ” الحسيني “: يأتي قرار كل من بلدية محافظة القطيف و شركة أرامكو السعودية كبداية لإنشاء غابات خضراء على سواحل محافظة القطيف الممتد من صفوى حتى سيهات، حسب الأماكن المتوفرة والقابلة لزراعة هذه الشجرة.

كما تهدف المبادرة إلى تحسين التنوع الإحيائي والمناخ من خلال إعادة استزراع أنواع الأشجار التي كانت متواجدة في المنطقة، وتقليل انجراف التربة وزحف الرمال، وتعمل على خفض درجة الحرارة وامتصاص ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث، وإيجاد بيئة طبيعية للحياة الفطرية المحلية والمهاجرة، وتأمين الهواء النقي والمناظر الخلابة، وحماية أنواع الأحياء البحرية المهددة بالانقراض من المنطقة.

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