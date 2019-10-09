مدير مكتب التعليم بشمال جدة: التوجيه والإرشاد يُعد العمود الفقري لنجاح العمل التربوي في المدارس

المناطق _ جدة

أكد مدير مكتب التعليم بشمال جدة أ. حميد بن محمد الغامدي بان التوجيه والإرشاد في المدارس يُعد العمود الفقري لنجاح العمل التربوي في منظومة التعليم في المدارس بشكل عام ، كونه عنصر أساسي للتميز في المنظومة التربوية في أي موقع تربوي ، مشيراً الى ان تميز الطلاب في المحافل المحلية والعالمية يعود للتوجيه والارشاد المميز والابداعي الذي يساعد الطلاب وفق خطط مدروسة لتلبية احتياجاتهم واكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم ، مشيداً بدورهم الانساني والحيوي في تعديل سلوك الطلاب ومتابعة المشكلات السلوكية والاجتماعية والنفسية ، جاء ذلك خلال اللقاء السنوي بالمرشدين الطلابيين في المدارس الحكومية والاهلية التابعة لمكتب التعليم بشمال جدة ، صباح اليوم بمدارس الثغر النموذجية .

من جهته قال رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب التعليم بشمال جدة أ. محمد خلف الغامدي ان اللقاء السنوي مع المرشدين الطلابيين في المدارس الحكومية والأهلية يهدف الى مناقشة العديد من جوانب التوجيه والإرشاد التي تصب في مصلحة الطالب، مؤكداً على اهمية الارشاد الفاعل والمؤثر والذي يقود الطالب الى بر الامان ولا يكون ذلك الا بتخطيط محكم وتنفيذ متميز وفق منهجية واضحة وادوات واساليب ارشادية متقنة.

من جانبه أشار مدير وحدة الخدمات الارشادية بشمال جدة أ. زهير الغامدي بالدور التخصصي الذي تقوم به وحدات الخدمات الارشادية في تشخيص ومعالجة الحالات المتقدمة ودورها التكاملي مع عمل المرشد داخل المدرسة.